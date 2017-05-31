Массимо Каррера: «Победа должна стать для «Спартака» новым образом жизни»

Имя итальянского тренера Массимо Карреры еще прошлым летом знали лишь самые искушенные футбольные болельщики, а весной 2017 года ему уже посвящают первые полосы ведущие спортивные издания. Все дело в том, что Каррере удалось совершить нечто, чего в предыдущие 16 лет не удалось дюжине специалистов из России, Италии, Испании, Швейцарии, Дании и даже Латвии – сделать чемпионом самый популярный футбольный клуб страны, «Спартак». Esquire поговорил с главным героем этого сезона и попытался выяснить, из чего сделан новый кумир красно-белых.

Многие молодые болельщики «Спартака» теперь не знают, что делать: годы ожидания первого для них чемпионства было одним из смыслов жизни.

Мы возродили энтузиазм болельщиков и будем стараться с их поддержкой побеждать и дальше, побеждать всегда, чтобы это стало для них новым образом жизни.

После победы «Спартака» с вами, наверное, происходило то же самое, что и с главным героем «Бойцовского клуба»: когда совершенно незнакомые люди начинали неожиданно обращаться к нему по имени и выказывать абсолютную лояльность и преданность?

Конечно, не без этого. Во время прогулок по городу или в ресторанах люди оборачиваются, благодарят, ликуют нашей победе. Еще до чемпионства я видел, что очень многие – в Москве и не только – страстно желают этой победы, и я рад, что мы дали им то, чего они так сильно хотели.

«Спартак» во многом был в той же ситуации, что и «Ювентус» более 20 лет назад, куда вы пришли защитником. Клуб-гранд с самой большой в стране армией болельщиков, от которого ждут только побед, а этих побед уже давно нет. И психологический груз давит с каждым годом все больше.

Согласен. Ситуация очень похожая, как и задача, которую тогда приходилось решать тренерскому штабу Марчелло Липпи. Тренерам удалось собрать хорошую группу футболистов, выстроить ее в единое целое. Было важно убедить и болельщиков в том, что им по силам вернуть первое место, возродить тепло их сердец по отношению к команде. Похожие задачи с игроками «Спартак» мы решали в этом году.

По ходу сезона вы называли главным достижением то, что удалось создать команду, семью. Но, как известно, дьявол всегда кроется в деталях. Какие изменения вы внесли уже после того, как стали главным тренером?

Если хотите, мой главный тренерский принцип – не навязывать идеи, не заставлять команду играть так, как она не может играть в принципе. Чтобы не делать жизнь игроков невыносимой, тренер должен понять, на какой позиции им удобнее находиться, и не принуждать их выполнять то, к чему они, может быть, не склонны.

Как вы изменили жизнь команды в бытовом плане? Что было важным сохранить?

Я постарался выстроить игру, я усилил интенсивность тренировок. С моей точки зрения, это то, что нужно было сделать в тот момент.

Говорят, что вы еще и изменили рацион команды. Можно сказать, что теперь «Спартак» питается как Ювентус?

Да, я внес кое-какие изменения в меню игроков. Мы не простые люди, а профессиональные спортсмены, поэтому должны питаться по-другому, чтобы физически быть готовыми выкладываться на все 100. Поэтому «Спартак» сегодня питается так, как должны питаться настоящие профи. Не только как «Ювентус».

Чем же таким питались футболисты «Спартака»? Что вы первым делом решили исключить?

Принципиально я ничего не вычеркивал. Просто постарался сделать так, чтобы игроки не употребляли жирную, вредную пищу. Я старался не вести себя как диктатор, просто немного преобразовал меню. Вот и все.

Давайте вернемся к началу ваших спартаковских приключений. Как случилось, что тренер, который трижды выигрывал с «Ювентусом» скудетто, работал в сборной Италии, вдруг решает переехать в Россию? Зачем?

И в сборной, и в «Ювентусе» я работал в тренерском штабе Антонио Конте, который после Евро-2016 во Франции перешел в «Челси». Когда мне предложили приехать в Россию, я еще не знал, смогу ли поехать в «Челси». И я подумал: «Спартак» – это большой клуб, который похож на «Ювентус», самый популярный в стране, с богатыми традициями. Здесь великолепные болельщики! Я не стал думать дважды и дал согласие.

Но в «Спартак» вас позвали не главным тренером и даже не ассистентом, а третьим в тренерском штабе. Разве это мотивация для столь амбициозного специалиста?

Я должен был быть тренером обороны, то есть заниматься защитниками. Это то же самое, что я делал в «Ювентусе», – в моей зоне ответственности была работа со всей группой обороны команды.

Насколько тяжело вам давались первые месяцы жизни в России? Все-таки, в отличие от других итальянцев, которые тренировали здесь, вы приехали один, без штаба.

В принципе, я адаптировался сразу, потому что снова оказался в привычном мне мире футбола, которому я посвятил себя с 6 лет. Поначалу были сложности с языком, но спустя какое-то время появился переводчик Артем, который помогает мне передавать свои эмоции игрокам. Когда я стал главным тренером, решил работать уже с теми людьми, которые остались от прежнего штаба. Я доверял этим людям, потому что они знакомы с российским футболом, с российским чемпионатом, и, как видите, не прогадал.

Говорят, вы так сильно скучали по родному Бергамо, что не гнушались летать домой прямым рейсом на российском лоукостере, который был единственной такой опцией. Правда?

Не вижу в этом ничего удивительного – был прямой рейс из Москвы в Бергамо. Это удобно: во время пауз на матчи сборных я летал домой к жене и дочерям. Я и сейчас скучаю по ним, особенно, когда мы подолгу не видимся. Но сегодняшние технологии – видеозвонки, мессенджеры – позволяют общаться с родными напрямую, поэтому кажется, что они ближе, чем есть на самом деле.

Интересно, что в отличие от многих других легионеров в российском футболе вы сторонитесь шумной городской жизни и живете на спартаковской базе в Тарасовке.

Да, я сделал выбор в пользу базы. Во-первых, моя жена не смогла сразу приехать в Россию и находиться со мной рядом. А во-вторых, такой образ жизни помогает полностью сконцентрироваться на работе.

Насколько за без малого год жизни в России вы успели распробовать Москву?

Я бы не сказал, что я хорошо изучил столицу – выбираюсь в город, только когда приезжают моя жена и дочери. Конечно, мы уже побывали вместе в самых главных местах Москвы – на Красной площади и главных улицах в центре города. Но, скорее, как туристы. Единственное, в чем я уверен наверняка, когда меня спрашивают про Москву – здесь большие пробки!

У вас сногсшибательно красивая младшая дочь Мартина. В тот момент, когда ваша популярность у болельщиков «Спартак» начала расти прямо пропорционально успехам команды, число подписчиков ее Instagram выросло в несколько раз. Вас как отца это не пугало?

Нет, нисколько. Это нормально, что молодежь интересуется молодежью. У меня красивые дочери, у меня прекрасная, очень красивая жена. Я ничем не взволнован.

В Москве предпочитаете питаться в итальянских ресторанах?

В основном да.

Это такое клише, что все итальянцы умеют готовить и любят вкусно поесть. Поэтому едят только итальянское!

Так и есть. У нас в Италии прекрасная кухня, мы любим хорошо и вкусно поесть, поэтому и в Москве я, как правило, выбираю итальянские рестораны. Не подумайте, я ничего не имею против русской кухни. И борщ я пробовал – он очень вкусный, мне нравится! Просто по возможности я не хочу изменять своим привычкам.

Еще одно клише про итальянцев: у них врожденное чувство стиля и они всегда хорошо одеваются. В этом смысле вы – типичный итальянец!

В Италии есть такая поговорка: кто-то одевается, а кто-то прикрывается. Не буду говорить за всех итальянцев, но мне действительно нравится хорошо одеваться. Считаю, что на имидже команды это тоже должно отражаться. Команде должен быть присущ стиль, красота, элегантность и ухоженность. Я, например, ненавижу ходить в спортивном костюме, даже в свободное время вы вряд ли увидите меня в нем.

При этом когда вы впервые появились на тренерском мостике «Спартака» в пиджаке и галстуке, команда проиграла. Причем дома и «Уфе». Вы даже обещали сжечь ту одежду.

Да, мне пришлось поменять костюм. Тот, что был на мне во встрече с «Уфой», я больше не надевал. Он так и висит в шкафу.

Но во время решающих матчей весенней части чемпионата – с «Краснодаром», «Зенитом» и ЦСКА – вы упорно предпочитали классический костюм спортивному!

Поверьте, это уже был другой костюм, мой личный.

Насколько вы суеверны?

В меру. Не сказал бы, что чересчур, но, наверное, немножко есть – как и у всех остальных.

Одним из главных мемов этого чемпионского сезона стала фраза Дмитрия Комбарова на смеси итальянского и уличного русского, которой он в знак благодарности обратился к вам после очередной победы (Grazie, бл***. – Esquire). Позже эта фраза оказалась на спартаковском шарфе, с которым вы сфотографировались вместе с нападающим Луисом Адриано после подписания с ним контракта. Как это вышло?

Сразу после подписания контакта надо было сделать совместное фото с Луисом Адриано, и тот шарф оказался единственным спартаковским аксессуаром в комнате, ничего другого не было. Со временем это стало нашим девизом, крылатой фразой, которая сопровождала «Спартак» в этом сезоне.

Со стороны это выглядело как хулиганство. Вы вообще любите неожиданные, дерзкие поступки?

В принципе, я не шучу таким образом. В целом, я ничего не имею против хорошей шутки. Они всегда уместны, если ты выигрываешь что-то значимое. Но в тот момент я не думал, что к надписи на шарфе будет приковано столько внимания.

С тех пор в вашем арсенале таких слов стало больше?

Оно так и осталось единственным.

Что вы можете сказать о русских, как о нации?

Все русские, которых я встречал до сих пор, – хорошие люди. Ничего плохого о русских как о нации сказать не могу.

Чем вы занимаетесь в свободное время? Понимаю, что его практически нет.

Я люблю слушать музыку. Наверное, могу назвать себя киноманом, люблю смотреть фильмы на английском, чтобы потихонечку изучать язык. И еще мне нравится играть в теннис.

Какой ваш любимый фильм? Может быть, что-то из классики итальянской?

Есть один фильм, называется «Нам остается только плакать» (фильм с участием Роберто Бениньи о двух итальянцах, которые попадают в пятнадцатый век и пытаются помешать Колумбу открыть Америку – прим. Esquire), но в России его мало кто видел. Это вам не Челентано.

Ваш самый яркий эпизод в чемпионском сезоне «Спартака»?

Когда на матчи команды приходит полный стадион. Видеть страсть болельщиков, чувствовать пульс трибун – такими моментами тренеру и игрокам можно гордиться!

Следующий сезон московского «Спартака» связан с Массимо Каррерой?

Конечно!