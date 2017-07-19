Эту задачу может решить лишь один из тысячи

Пользователь Facebook Рэндалл Джонс опубликовал эту логическую задачу около года назад, но она до сих пор остается популярной – спасибо трем миллионам пользователей, которые до сих пор бьются над ее решением.
Вот она:
Судя по комментариям, самые популярные варианты ответа – 40, 52 или 96.
Но у этой задачи, на самом деле, два правильных решения. Вот они:
1) Прибавить к сумме уравнения сумму предыдущего:
1 + 4 = 5
5 + 2 + 5 = 12
12 + 3 + 6 = 21
21 + 8 + 11 = 40
Недостающим числом будет 40.
2) Просто умножить две цифры между собой и прибавить к получившейся сумме меньшу из них.
1 + (4 x 1) = 5
2 + (5 x 2) = 12
3 + (6 x 3) = 21
8 + (11 x 8) = 96
Недостающим числом будет 96.
Все просто! И не спрашивайте, каким образом кто-то насчитал 52.