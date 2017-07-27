Мейвезер против Макгрегора: как «Рокки», только круче

Флойд Мейвезер, должно быть, прямо сейчас сидит в своем стрип-клубе Girl Collection в Лас-Вегасе и дает очередное интервью какому-нибудь журналисту, просидевшему в ожидании шесть часов. Однако злые языки поговаривают, что лучший боксер современности просто прячется – от ирландских болельщиков Конора Макгрегора, которые с легким безумием в глазах рыщут по городу, пьют, кричат, размахивают флагами и превращают Лас-Вегас в Дублин.

И ему стоит их опасаться. В Вегасе все на этих не вполне адекватных людей насмотрелись еще в 2007 году, когда Мейвезер дрался с британцем Рикки Хаттоном. А несколько месяцев назад, когда Флойд был в Манчестере на встрече с журналистами, на улице подожгли его минивэн. И позже, уже в США – когда о поединке с Макгрегором было объявлено официально – девушке боксера стали поступать угрозы, кто-то разбил окно и пытался то ли запугать ее, то ли проникнуть в дом. Настоящий чертов зоопарк. Фанаты ведут себя как животные, и есть причины, по которым всем сносит крышу: это самый сумасшедший бой, который можно было придумать.

Как фильм «Рокки», только круче – потому что он происходит на самом деле. В этой индустрии, замешанной на крови, боли и больших ставках, нет людей, которые для такого шоу подходят лучше.

Long rangy dangerous motherfucker A post shared by Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) on Aug 21, 2017 at 10:21pm PDT

Всем нравится Макгрегор. Пример идеального бойца нового времени. Его боевые навыки, наглость, умение оскорбить и унизить соперника, чувство момента – будь то в бою или на пресс-конференции. Он штампует яркие фразы, как на заказ, стильно одевается, любит яркие аксессуары, татуировки и все время демонстрирует, что в гробу видел эту вашу политкорректность.

Публика подсаживается на Макгрегора очень быстро, он как кристаллический мет, доступный и дешевый – и он везде. Его фанаты – самые оголтелые и свирепые, даже на фоне прочих ирландцев. Когда Конор на пике формы и сконцентрирован – он один из лучших бойцов мира, хороший актер и при этом enfant terrible, человек-проблема, тот, кто пытается всем и всегда диктовать свои условия. Иногда даже получается. В UFC – лидирующей организации, которая проводит бои по правилам смешанных единоборств, – он главная звезда.

Флойд Мейвезер как-то с сожалением заметил, что делал в карьере все то же самое, что делает теперь Макгрегор, но за что ирландца хвалили – американца порицали. Неудивительно, что он не удержался от того, чтобы начать спекулировать на теме «это потому, что я черный?!» Но, по правде говоря, все дело в энергетике и харизме, умении работать с прессой и толпой – а это, надо признать, Конор умеет едва ли не лучше всех.

Зато Мейвезер умеет боксировать, читать соперника и владеть собой – так, как больше никто в боксе. Его можно не любить за отсутствие риска в бою, но вот бизнес-решения, которые он принимал, сделали Флойда самым высокооплачиваемым атлетом на многие годы.

Он выкупил свой контракт у промоутера Боба Арума, когда решил, что тот неправильно его продвигает. Все ждали, что он вернется к нему, но Мейвезер поступил иначе. Он начал сам себя продвигать, в том числе через музыкальную тусовку и дружбу с хип-хоп исполнителями, – в итоге его гонорары выросли в десять раз. Затем, находясь едва ли не на пике популярности, он ушел. В боксе очень тяжело уйти вовремя. Так, чтобы не сожалеть и не вернуться ради невнятных поражений за смешные деньги. Флойду же удалось уйти и вернуться несколько раз – все более и более удачно. Прождав год в первый раз, он получил сумасшедший контракт на несколько боев от телеканала Showtime, мгновенно оказался во всех новостях и таблоидах и стал фактически «попсой», что положительно сказалось на продажах платных трансляций его боев.

Общая сумма заработанных им денег, наверное, приближается к миллиарду (минус налоги), и он продолжает привлекать в Лас-Вегас больших игроков. Когда Флойд дрался там с Мэнни Пакьяо (2015), в аэропорту образовалась самая настоящая пробка из бизнес-джетов. Пакьяо, член конгресса Филиппин, «кулак нации», был тогда настолько любим в своей стране, что во время боя филиппинцы выключали свои холодильники, чтобы телевизоры могли работать бесперебойно, а уровень преступности на несколько часов стал практически нулевым.

Гарантированный доход (деньги, которые Флойд получил бы за бой в любом случае. – Esquire) составлял 180 млн долларов, плюс процент от продаж билетов и трансляций – поговаривают, сумма приблизилась к отметке в 300 млн. А затем Флойд понял, что выкосил весь рынок – потенциал денежных боев с его участием иссяк – и ушел из бокса, где еще долго никто не мог ничего продать зрителю. Слишком высокие были ожидания от боя с Пакьяо, и слишком незрелищным оказался сам бой. Но был рекорд, было 4,6 млн проданных платных трансляций, и было прощание Флойда с боксом, которое не продлилось слишком долго.

Спустя два года – бой с Макгрегором, и это рискованное, но оправдывающее себя бизнес-решение. Нет в ММА бойца популярнее, чем Макгрегор. Нет более преданной публики, чем мексиканцы и ирландцы, и с ирландцами Флойд в больших боях еще ни разу не дрался.

A beautiful skull and a beautiful belt to add to my collection of skulls and belts. A post shared by Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) on Aug 23, 2017 at 11:57pm PDT

Но это бой не для фанатов бокса или ММА, потому что этим людям хорошо известно, что такое драться с Флойдом и какие шансы в стойке у Макгрегора, который выходит играть на чужом поле. Какие? 49 к 1. Такие коэффициенты дают некоторые букмекеры. Раньше давали еще меньше, но ближе к бою они начали подравнивать цифры. Понимают, что случайность может произойти, и тогда есть риск, что расплатиться не получится. Так что если вы ставите на Конора, то вы или безумный игрок, или не смыслите в том, как работает индустрия, или просто ненавидите Флойда. Тогда этот бой для вас.

Мейвезер, несмотря на массу положительных качеств, всегда был в глазах толпы злодеем, к нему сложно испытывать искренние симпатии, если вы не разбираетесь в тонкостях боя. Чтобы ставить рекорды по продажам – ему нужен герой. Поэтому Конор Макгрегор, харизматичный, шумный, старательный в работе с прессой, стал идеальной находкой. Все смотрели этот пресс-тур, где оба кричали, сыпали оскорблениями, и люди, в остальное время мало интересующиеся боями, сначала с недоверием, а затем с восторгом изучали тонкую полоску на костюме Макгрегора, образованную словосочетанием Fuck you, а затем побежали покупать эти костюмы по 6,5 тысяч долларов штука. Голый по пояс Конор в накинутой на плечи шубе, разгуливающий по Нью-Йорку, толпа британцев (даже не ирландцев), скандирующая «к черту Мейвезера» в Лондоне – Флойд проигрывал этот своеобразный «баттл», но довольно искренне получал от всего этого удовольствие, потому что понимал: эти люди купят билет или трансляцию, или поставят деньги, а значит, он зарабатывает на этой ненависти и на этих воплях, на каждом из них.

Выдающийся трюк. На всякий случай, если вдруг непонятно, бой Флойда с Конором это, конечно, не бокс в чистом виде, это «выставочный бой», показательное выступление, но при этом – лучшее, что было в индустрии с того момента, как Дон Кинг (американский боксерский промоутер. – Esquire) взял деньги у одного африканского диктатора на бой Али – Форман в Заире, распилил и вывел на счета непонятных компаний своих друзей-киношников в Панаме. По сути Мейвезер и Макгрегор возвращают нас назад, во времена, когда никто не делал вид, что это спорт, а бой был чистым развлечением, простым и понятным.

49 к 1. Когда на тебя дают такой коэффициент у букмекеров – это значит, шансов почти нет. Но игроки сходят с ума по-своему. Одни верят в чудо и все равно ставят на Макгрегора – у одной конторы 96% ставок на победу Конора в первых четырех раундах. Когда Бастер Баглас дрался с Майком Тайсоном, шансов ему тоже не давали, там было 42 к 1 – но бой закончился сенсационным нокаутом последнего (чего не могло и не должно было случиться).

Чтобы выиграть приличные деньги на Мейвезере нужно грузить огромные суммы – таких ставок мало, но есть несколько игроков, которые поставили миллион или больше.

Когда журналисты спросили самих бойцов, выяснилось, что оба готовы и будут ставить деньги на результат боя. У кого-то в связи с этим может начаться паранойя: Флойд же может запросто сдать бой, предварительно поставив на соперника. Или это сделает Макгрегор.

Как бы бой не закончился – в его результате будет масса поводов усомниться. Ясно одно – скучно не будет. Так что сначала смотрите шоу, а затем – как все главные участники рассовывают деньги по карманам и в спортивные сумки, запрыгивают в машины и самолеты и спешно сваливают из города. Некоторые из них будут хохотать как ненормальные.

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