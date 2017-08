Майкл Фелпс предложил Конору Макгрегору посоревноваться в плавании

26-кратный чемпион мира по плаванию Майкл Фелпс опубликовал в своем Twitter подколку по отношению к Конору Макгрегору: под отфотошопленной афишей американец предложил ирландцу посоревноваться в плавании.

All of this talk... Should we race as well?? @TheNotoriousMMA pic.twitter.com/l3JoMgb1qT