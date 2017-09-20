Землетрясение в Мексике: фоторепортаж

В Мексике произошло мощное землетрясение: погибли более 200 человек, из них как минимум 20 детей. В столице страны, Мехико, обрушились не меньше 40 домов, включая школы. Аэропорт Мехико закрыт. Более 3,8 млн человек остались без электричества.

Эпицентр землетрясения располагается примерно в 120 км от Мехико. Первые толчки начались примерно в 13:14 по местному времени, на глубине в 51 км, сообщает Геологическая служба США.

Природный катаклизм случился в 32-ю годовщину мощного землетрясения 1985-го года, которое унесло жизни около десяти тысяч человек. В этот самый момент спасательные службы Мехико проводили учения по борьбе с последствиями подобных катаклизмов.

Наравне со спасателями гражданские пытаются разбирать завалы в поисках выживших.



Henry Romero / REUTERS



Eduardo Verdugo / AP / East News



Claudia Daut / REUTERS



Henry Romero / REUTERS



Miguel Tovar / AP / East News



Ginnette Riquelme / REUTERS



Henry Romero / REUTERS



Claudia Daut / REUTERS