Совсем скоро выйдет новый альбом Майкла Джексона

В официальных аккаунтах, которые ведутся от имени Майкла Джексона, появился тизер его новой пластинки Scream. Это альбом-компиляция, в который войдут лучшие хиты «поп-короля, в том числе Dirty Diana, Thriller и Scream, записанная Майклом в 1995 году совместно с сестрой Джанет Джексон. Трек был занесен в Книгу рекордов Гинесса за самое дорогое музыкальное видео: его создание обошлось в $7 миллионов.

Michael Jackson ‘SCREAM’ is a collection of 13 of Michael’s most electrifying & danceable tracks. Pre-order now! https://t.co/WPb2ZYF0yK pic.twitter.com/EGJhZCgsiv — Michael Jackson (@michaeljackson) September 6, 2017

В новой пластинке, релиз которой намечен на 29 сентября, также можно будет услышать мэшап от The White Panda из четырех песен Джексона – Blood on the Dance Floor,Dangerous, This Place Hotel, Leave Me Alone и Is It Scary.

Как рассказал Variety соуправляющий имуществом Джексона Джон Бранка, мы не услышим в Scream новых, неизданных записей певца. «Но это не означает, что в ближайшем будущем не будет нескольких новых интересных релизов», – добавил он.