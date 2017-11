Инстаграм дня: воображариум Майлза Олдриджа

Майлз Олдридж родился в Лондоне в 1964 году. Его отец был графическим дизайнером, работал с The Beatles и The Rolling Stones, Cream и the Who, это во многом сформировало взгляды и интересы Майлза. Получив художественное образование, он стал работать иллюстратором, но понял, что это ему не так интересно, как фотография. Тогда он купил свою первую камеру Super8 и не прогадал. В середине 90-х Майлз принес в британский Vogue фотографии, которые он делал для своей подружки. Фотограф надеялся, что в редакции ей заинтересуются, как моделью, но в итоге редакторы заинтересовались его талантом. За свою карьеру он сотрудничал с итальянским, японским и американским изданиями журнала Vogue, также он снимал для L’Uomo Vogue, Numero, The Face, The New York Times Magazine, Vanity Fair и других.

