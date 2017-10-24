«Монархия должна быть в России пожизненной» – Big Russian Boss дает интервью Сергею Минаеву

Босс, зачем ты идешь в ящик? Тебе же не разрешат шутить шутки про пи**ров, матом не разрешат ругаться? Как ты будешь вообще себя чувствовать?

Ты знаешь, нам уже тесно в Youtube, и дабы расширить наше влияние мы идем на телевидение. Мы провели некую аналитику российского вещания, и нам сказали, что самый популярный российский канал, охватывающий 90% российской элиты, – это ТНТ4.

То есть, ты имеешь в виду этих 10 человек?

Да. Одиннадцать. Я сам буду смотреть наше шоу наконец-то.

Кто станет первым героем?

Слушай, мы немного усовершенствуем наши старые выпуски. Насколько мне известно, там будет Ёлка, Дмитрий Маликов, Должанский, Серебро и кто-то еще. Будет несколько рубрик. ТВ-версия будет как ремикс танцевальной песни — вот берут какой-то лиричный трек, делают на него танцевальный ремикс, используя очень много пищалок. Вот у нас будет очень много пищалок в выпуске, в основном, на словах, которые принято называть нецензурными.

То есть в принципе, выпуск будет состоять из одной минуты чистого звука?

Да, будет просто заставка и прощание, но будет очень интересно, п***дец, все смотрите.

Слушай, ну люди из ютьюба нормально реагируют на мат. А как ты Ёлке говорил: «Слышь, сука! Ну-ка расскажи нам про свой последний микстейп!» И Ёлка говорит: «Может моя охрана зайти и просто отп***ить этого человека?»

Ну мы заранее договорились с Ёлкой, что она придет без охраны. То есть мы предусмотрительные люди, несмотря на то, что занимаемся всем этим. Ты знаешь, у меня есть коммуникативный талант — я быстро нахожу подход к людям и в принципе, как только у нас завязывается некая химия на площадке, людям становится приятно слышать от меня какие-то теплые слова. Я это преподношу просто: «Ну, понимаешь, да, ты, сука».

Самые теплые слова!

Ясен х*й же.

Да, конечно.

Вообще, наша основная задача — показать обратную сторону юмора на русском языке, то есть показать людей в первую очередь самоироничными, с юмором и, наверное, отчасти смешными.

А ты пишешь гостям сценарии? Ну так, если по-честному.

Ты имеешь в виду, присылаем ли мы гостям сценарий передачи перед съемками?

Да, есть ли заготовленный сценарий для гостей?

Бытует мнение, что у нас миллиард авторов, как на шоу Дружко. Но, нет. На самом деле, пишу я и еще 2-3 человека. Отчасти есть какой-то сценарий, но в некоторых выпусках, допустим, у меня 50% фристайла. Разница такая… Господи, это еще и текстовом вид будет (Босс о своем интервью Сергею Минаеву – Esquire.)! Люди почитают и подумают: что за е**ный даун.

Х**ня, мы исправим. А кто-нибудь быковал у тебя на интервью? Ну так, по-серьезке, кто-то не въезжал в шутку и говорил: «Слышь, ты че там говоришь»?

Да нет, все же понимают, куда они идут. Плюс к этому мы сами понимаем, что говнить образ артиста – это не в наших интересах. То есть нам многие писали после выпуска с «Серебром»: «Бл*, Босс, ты такой нежный, как х*й снежный, давай, если ты унижаешь, то унижай всех». Вот люди с таким ходом мысли никогда не получат суперкрупных гостей. То есть существует какой-то уровень допуска, по которому мы работаем. Если бы мы «Серебру» говорили: «Вы п***ры, вы говно…»

«Серебро» тоже скажут, что они п***ры, правда?

Ну, мы оставляем конечное мнение за зрителями. Вообще, был только один конфликт, когда к нам приходил блогер Николай Соболев. Это, кстати, был единственный наш гость, которому мы платили деньги.

Да ладно?

Да, крупная сумма там была. Я не буду называть цифру, потому что 12 миллионов нельзя называть.

Нет, нет.

Мы все выполнили по райдеру — привезли его на вертолете, потому что он не ходит по площади, по которой ходят вот эти земные еб***чи, у него была гримерка в виде зеркального лабиринта, но возник конфликт с одним из его пяти охранников. Наш помощник совершенно случайно положил вафельное полотенце вместо махрового.

Ну, это зашквар, ты ж понимаешь? По блатным понятиям.

Да. Соболев разозлился, в комнате потеплело от его пердака, он резко начал нас обозревать, вносить конструктив в нашу жизнь. Начал, знаешь, делать обзоры, говорить: «Ага, я имею мнение вот на это…». В общем, благо, мы как-то его утихомирили, позвали священника, все обошлось, но Николай затаил на нас обиду некую, мне кажется.

Слушай, а что ты думаешь о конфликте Тинькова и Немагии? Ты на чьей стороне?

Ты знаешь, я лично знаком с Лешей Псковитиным из Немагии и с Олежкой. Но все-таки я на стороне Немагии. Да, иногда в обзорах они жестят и перегибают палку, но надо понимать, что все это делается с целью увеличения просмотров. А Олег… я открою, наверное, небольшой секрет. Года три назад мы отдыхали в Монако, как раз когда он начал развивать банк активно. И ты же понимаешь, ты варишься в этой кухне — все бизнесмены, все богатые люди, по пьяни начинают меряться письками. И получилось так, что я бухой с яхты орал ему в его шлюпку вот в эту…

Не шлюпка, а резиновая лодка.

Ну да, надувная. Вот, он просто не мог веслами махать, он тоже был бухой. Я говорю: «Я всех, сука, куплю! У меня денег жопой жуй. Блогеров, артистов, банкиров, всех!» Но Олежка запомнил почему-то только про блогеров. Не стал он остальных упоминать. В общем, получилось так, что родилась вот эта фраза, что блогеры все продажные, мать родную продадут. Ну, получилось все так, как оно есть, и в принципе надо жить в мире, но – дам всем совет! – если вы что-то начали, не давайте заднюю, стойте на своем. Если гнобить, то всех сразу, сажать – всех сразу. Еее, бл*!

Слушай, все знают про твою коллекцию автомобилей, но про яхту вот первый раз я услышал. Ты, в основном, сейчас зарабатываешь с блога на нее или концерты тоже приносят стабильный доход?

Концерты, ты знаешь, приносят уже меньшую часть дохода, но я вообще рад. Мы же начали вообще с хип-хоп музыки. Мне нравится, то, что наш портфель в России диверсифицирован.

То есть у нас в России два успешных бизнеса – ты и Тимати – такие диверсифицированные.

Но Тимати – это все-таки из области бизнес-молодости, когда берут еб*ча, объясняют ему что делать, дают денег, и он как бы начинает крутиться. А я, сука, с самых низов поднялся!

Ну да, все-таки не каждый из майамского двора так запросто на ТНТ4 прыгнет.

Я первые деньги заработал в роддоме, продав пуповину. В общем, есть несколько бизнес-портфелей. Есть западный, где нефть, газ, ну вот это все, природные ресурсы. И в России мы, в основном, занимаемся медиабизнесом. Это Youtube, музыка и, конечно же, продажа электронных сигарет. Зачем я это сказал… Так вот. Какой был вопрос?

Х**ня. Назови трех человек, с кем бы ты хотел сделать интервью? Политиков!

Политиков…

Сейчас выборы.

Ну вот в политиках я на самом деле не силен.

Ну бог с ними, с политиками. Из актеров. Да, из любых.

Я бы серьезное интервью сделал с людьми, которых никто не видел серьезными. То есть они всегда на виду какие-то шутливые, смешные. Наверное, сделал бы с Джараховым (Youtube-блогер Эльдар Джарахов. – Esquire).

Восемнадцатое интервью?

Да. С Навальным. Потому что я его немножко уважаю, говорю: «Леха, бл***ть, ты, конечно, красавчик, но, еб***ый в рот, ты сам себя видишь президентом? Ты п***датый блогер, у тебя монетизация хорошая. Ты продаешь кучу рекламы, снимаешь влоги. Но, Лех, этого все-таки недостаточно, чтоб стать президентом!» Я бы хотел раскрыть его политический потенциал. Узнать все-таки его политические тезисы относительно, допустим, экономики России. Будет ли эта «газовая игла» панацеей для нашей экономики, либо он уйдет в какую-то другую отрасль. Короче, по ТВ-личностям я не силен…

Ургант?

Да! Ванек, сука, приходи! Но если серьезно, я не знаю, что с ним делать. Наверное, только готовить и разговаривать про Польшу.

Почему про Польшу?

Ты знаешь, у него был конфликт, когда он на программе «Смак» сказал что-то про польских офицеров казненных, и потом ему пришлось извиняться.

Я помню, он сказал «порубать капусту, как комиссар украинское село» – что-то типа такого.

Ну, понимаешь, у нас неправильно переводят, значит, на американском телевидении.

Ты смотрел Сашу Барона Коэна в своей жизни когда-нибудь?

Да, он крутой дядька. Я вообще уважаю всех баронов.

Это понятно, у вас это принято. А кого ты любишь вообще из американских больших комиков?

Ну не то, чтобы люблю. Знаешь. Это какой-то тест или че?

Не-не, уважаешь, я имею в виду. Смотришь хотя бы раз в год?

Ну Саша Барон, конечно, не американский.

Он англичанин, я понимаю.

Не знаю, если честно, тут, знаешь, такая х**ня есть – тебе нельзя смотреть американских комиков, если ты делаешь шоу в американском стиле на русском языке, чтобы не подражать. Точно так же я практически не слушаю американский рэп, чтобы делать нормальный рэп на русском.

Слушай, у тебя абсолютно американское шоу, если серьезно. Это первый формат, который нормально зашел в видео, который сделан абсолютно по американским законам жанра. Потому что все, что было до этого, полная х**ня.

Надо же поднимать Россию с колен хоть кому-то. Начну с телеканала ТНТ4!

Последний вопрос. Ты мог бы, наверное, стать них***вым президентом? В принципе, если б ты поехал в тур по городам…

Я бы мог стать ох***нным президентом, брат. У меня есть конкретная программа. Ты знаешь, мне нравится, что говорить о политике в России можно свободно. Все-таки, когда меня приглашают на какие-то американские передачи, мы не можем, допустим, шутить о Трампе.

Ну да, это известный факт.

Вся эта свобода слова в Америке, она такая иллюзорная…

Да, да, это чистое вранье, мы знаем об этом.

Я нажимаю кнопку «1», включаю CNN, допустим, и начинается: Россия враг, Северная Корея хочет нас взорвать, канадцы жрут американских младенцев, вот отвернулись от нас наши братья… Еб***ный в рот! Почему все строится на какой-то ненависти? Будьте же вы позитивней, братишки. Я считаю, что… Так, подожди, мне надо вспомнить, о чем был вопрос…

Подожди, а вот эта знаменитая американская коррупция? Ты же, насколько я слышал, много пожертвовал пострадавшим от урагана? 5 миллионов долларов, и типа 4 из них сп***или. Вот что ты, как американец, об этом думаешь? Тебе больно? Майами, эти пентхаусы, которые затопило… В смысле не сами пентхаусы, а их первые этажи.

Ну я как бы вовремя все пленочкой накрыл. Но да, люди страдали, и садовник у меня бездомным остался. Мы стараемся помогать, потому что большие деньги дают большую ответственность. Но я сразу говорил: «Ирма, е***ть, съе***ись по-братски!». Так, сейчас, я теряю мысль… Понимаешь, с утра давать интервью! Сейчас только полтретьего утра.

По вашему-то вообще еще 6 утра, мне кажется.

Да, у меня просто на московское время переведены часы, у меня вот автоматически Michael Kors переводятся.

Босс, скажи…

Не, давай добьем тот вопрос. Про что был вопрос?

Ну вот ты накрыл пентхаус пленкой…

А, про коррупцию! Коррупция в Америке — это извечная проблема. Я на самом деле уже махнул рукой на свою родную страну. Мне проще вот на этой площадке. Я смотрю на Россию — это ох***нно. Везде пустая земля, можно воздвигнуть на этом черноземе ох***нный храм величия. Русские, вы должны жить хорошо. Голосуйте за Босса! Вот, к примеру, в Америке у нас недавно главу ФРС взяли за жопу за получение взятки. Глава BP – крупнейшей нефтяной корпорации – давал как раз против него показания.

Вот сейчас суд будет. Это когда аудиозапись слушали главы BP и Бернанке (Бен Бернанке – бывший председатель совета управляющих Федеральной резервной системы США. – Esquire). Когда он ему колбасу еще предложил.

Да, свою колбасу предложил, а он говорит: «Я? Ты что, у меня такая должность….» В общем, все это показывает несовершенство всей этой капиталистической системы. Я считаю, что монархия – она должна быть в России пожизненно. Умрет Босс – будет править другой. Россияне, поймите правильно, вам нужен царь. Очень у меня сегодня мысли разбросанно формулируются….

Это самое ох***нное, что я за последний год слышал. Босс, по-братски, спасибо тебе большое!

Спасибо тебе, что позвал, приютил и выгонишь щас нас на***уй. Смотрите нас на ТНТ4 и читайте в «ЭскуирЭ» – это инглиш лангуажэ (language – Esquire).