Вышел трейлер «Игры Молли» – режиссерского дебюта Аарона Соркина

Сценарист «Социальной сети» и «Нескольких хороший парней» Аарон Соркин экранизирует реальную историю олимпийской спортсменки-лыжницы Молли Блум, которая более 10 лет руководила подпольным покерным клубом. Она заработала целое состояние на играх, в которых принимали участие, например, Леонардо Ди Каприо, Бен Аффлек и члены русской мафии.

Фильм станет дебютной режиссерской работой для сценариста, обладателя премий «Золотой глобус», BAFTA и «Оскар» Аарона Соркина. Саму Блум сыграет Джессика Честейн, ее адвоката – Идрис Эльба. Также в фильме снялись Майкл Сера, Кевин Костнер и другие.

Мировая премьера фильма состоится 22 ноября.