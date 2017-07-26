Джазовый фестиваль в Монтре: как это было

51-й Montreux Jazz Festival в этом году собрал 230 тысяч зрителей со всего мира. Давно выйдя за пределы джазовой музыки, фестиваль объединяет множество жанров – от соула и блюза до рока. В Монтре, например, блистали Дэвид Боуи, Боб Дилан, Леонард Коэн, Принс и даже The Black Eyed Peas с Massive Attack.

Но ценители музыки любят этот фестиваль не только за жанровое разнообразие. Каждый год здесь проходят конкурсы пианистов, вокалистов и гитаристов и каждый год продюсеры фестиваля находят тех, кто через какое-то время становятся большими звездами. Из тех, кому на заре карьеры поверили в Монтре, – Лана Дель Рей, Вудкид и Майкл Киванука. В прошлом году здесь выступал никому не известный Rag’n’Bone Man. А кто сегодня не напевает его Human или Skin?

Изначально Montreux Jazz Festival проходил в казино «Монтре», но в 1971 году во время концерта Фрэнка Заппы случился пожар. Его итогом стало сгоревшее здание казино и легендарная Smoke on the Water от группы Deep Purple (она написана как раз под впечатленичми от событий того дня). Фестиваль некоторое время проводили в других помещениях, но последние несколько лет все собираются под крышей Конгресс-центра Монтре.

Одним из самых запоминающихся было выступление Sampha – темнокожего певца и композитора, в прошлом участника группы SBTRKT. Его дебютный альбом – аболютное открытие 2017 года. Артист сочетает элементы модной электроники с соул- и R’n’B-основой и при этом поет голосом, которому подвластны самые неожиданные обертоны.

По-настоящему шокировала (в хорошем смысле слова) публику Грейс Джонс – 69-летняя певица, модель и актриса. Она вышла на сцену топлесс, в невообразимой маске и полностью разукрашенная африканскими орнаментами. Надо сказать, что постоянная смена образов вовсе не отвлекала зрителя от выступления – а оно вышло грандиозным. Что говорить: это легенда, которая с возрастом только набирает силу.

Чего не скажешь о Брайане Уилсоне, солисте и продюсере легендарных The Beach Boys. Это тот случай, когда голос выдает не только возраст, но и усталость от происходящего вокруг. Песни с легендарного альбома Pet Sounds, сыгранные в Монтре, звучали близко к оригиналам, но все же вызывали только нежную грусть.

Джон Ньюман (кстати, выступивший этим летом перед искушенной московской публикой) выглядел на сцене в Монтре несколько комично и по итогам вечера воспринимался как пухлый юноша, приглашенный на разогрев, хотя заслуг у молодого артиста немало. Несмотря на то, что своя аудитория у него, несомненно, есть (зал полный, девчонки визжат), пришедших на концерт «свежих» зрителей ему завести не удалось.

Предсказуемо, но от этого не менее достойно выступили The Kills и Kasabian. Решение организаторов фестиваля дать этим двум группам сцену в один и тот же вечер, сначала показалось странным Но все вышло удачно. Это был своего рода вызов зрителям – отпрыгать и выдать небывалую энергию в двойном объеме. И вызов артистам – поди, заведи такую толпу. The Kills это удалось с пол-оборота: Элисон Моссхарт и Джейми Хинс – идеальная пара на сцене.

Перед Kasabian, казалось, стояла невыполнимая задача. После The Kills им нужно было удержать планку, и они, конечно, справились, и даже усилили накал. Непонятно, какая из волн накрыла сильнее, но в тандеме группы просто уничтожили зал.

Помимо перечисленны артистовх, хедлайнерами фестиваля стали Том Джонс, Брайн Ферри, Эрика Баду, Соланж, Чили Гонзалез и другие. В ближайшее время наверняка мы увидим в чартах еще много свежих имен, которые в этом году были представлены на Montreux Jazz Festival. И музыка, рождающаяся здесь, обязательно появится в ваших плейлистах.