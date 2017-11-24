Пять отличных треков Moodymann, музыканта-загадки, который выступит сегодня на Хлебозаводе

SLOPPY COSMIC (2014)

Фантастическая интерпретация классического трека культовой фанк-группы Fankadelic. Если кто-то думает что дискография Moodymann ограничивается хаус-треками с прямой бочкой – ему стоит незамедлительно прослушать этот психоделический фанк-рок бенгер.

COME 2 ME (2014)

Глубокий хаус-трек с женским вокалом и корнями, уходящими в в соул и фанк. Послушайте, как он расходится к концу, когда вступает сам Кенни. Настоящий шедевр.

BLACK MAHOGANI – WHEN SHE FOLLOWS (2004)

Этот трек стирает границы между джазом и хаус-музыкой. Перкуссия и красивая басовая линия задают основной ритмический рисунок композиции, вокруг которого появляются и исчезают партии самых разных инструментов и просто абстрактные звуки. В этой композиции есть невероятное ощущение импровизации и свободы.

SATURDAY AT THE ROCK (2012)

Это скорее электро, чем хаус. Мне нравится его общее звучание: классические драм-машины и синтезаторы создают ощущение, что мы находимся в 1989-м году на нелегальном рейве в Детройте.

LIVE IN JAPAN (FREEKI MUTHA F CKER) (2014)

Если хотите увидеть и услышать Moodymann в живом исполнении – обязательно посмотрите видео с его концерта в Японии, и особенно – это очень личный трек от Кенни.