Моррисси анонсировал новый альбом

Одиннадцатый по счету студийный релиз Моррисси под названием Low in High School выйдет 17 ноября. Продюсером пластинки выступил трехкратный лауреат «Грэмми» Джо Чикарелли, работавший с White Stripes, The Strokes, Beck, Аланис Мориссетт и Фрэнком Заппой.

Моррисси также анонсировал большой концерт в лос-анджелесском Hollywood Bowl – он состоится 10 ноября. Ожидается, что будут объявлены и другие даты выступлений.

Последний альбом бывшего лидера культовых The Smiths – World Peace is None of Your Business – вышел в 2014 году. Недавно про Моррисси сняли байопик England is Mine – музыканта сыграл звезда драмы Кристофера Нолана «Дюнкерк» Джек Лоуден (актер также известен благодаря роли Николая Ростова в мини-сериале BBC «Война и мир»).

Читайте также: Правижа жизни Моррисси.