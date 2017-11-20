«Они жалуются на домогательства, потому что им не понравился секс»

Британский музыкантМоррисси заступился за продюсера Харви Ванштейна и актера Кевина Спейси, которых обвинили в сексуальных домогательствах уже несколько десятков человек. Певец заявил, что, вероятнее всего, жертвы заявляют о домогательствах и изнасилованиях из-за простой неудовлетворенности, – об этом пишет немецкое издание Spiegel.

«Если ты оказываешься в чьей-то спальне, то нужно понимать, к чему это может привести, и спросить себя: «Почему мы здесь, а не внизу, в лобби?», — комментирует певец.

Музыкант также подчеркнул, что крайне негативно относится к любому виду изнасилования, подкрепленному неопровержимыми доказательствами. Также Моррисси уверен, что зачастую те, кто обвиняют знаменитостей в домогательствах, просто разочарованы и пытаются обелить свою репутацию выдуманным секс-скандалом. «Если все прошло очень хорошо и оба насладились произошедшим, кто станет упоминать об этом?».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Любовь миллионов не сможет заменить любовь одного, но она может помочь тебе выжить». Правила жизни Моррисси