Посмотрите трейлер нового сериала Стивена Содерберга с Шэрон Стоун

Канал HBO опубликовал трейлер интерактивного мини-сериала «Мозаика» Стивена Содерберга, режиссера картин «Одиннадцать друзей Оушена» и «Удача Логана».

Особенность сериала в том, что зритель сможет выбирать персонажа, с чьей точки зрения он будет наблюдать за событиями. От этого зависит развитие сюжета и конечная развязка истории – судя по трейлеру, авторы готовят не менее 14 вариаций.

«Мозаика» – это пример разветвляющегося повествования. Этот метод существует давно, но теперь технологии позволяют использовать его с большим изяществом и вовлеченностью зрителя», – заявил Содерберг.

В ноябре сериал выйдет в мобильном приложении, а потом его покажут на HBO в неинтерактивном формате с единым сюжетом. Главные роли исполнят Шэрон Стоун («Казино», «Основной инстинкт») и Гарретт Хедлунд («Троя», «Трон: Наследие»).