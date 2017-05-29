Ураган в Москве

В понедельник во второй половине дня на Москву обрушился ураган. Сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду вырывает с корнем деревья, сносит крыши с домов, разносит по городу мусор и срывает дорожные знаки.

По данным источника ТАСС, жертвами стихии стали семь человек, десятки пострадали. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибших: «В результате урагана есть погибшие, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Мои соболезнования родным и близким погибших», – написал градоначальник в Twitter.

Запечатлел жертву урагана на Рязанке #ураган A post shared by Александр Панченко (@punchstagramm) on May 29, 2017 at 6:03am PDT

Ситуация на дорогах.

Капец, как Вам погодка? мы не успелм проскочить #погода#ужас#лето#дорогадомой#стихия#пробки#москва A post shared by Гл редактор журнала PICCOLO (@victoriaagabekova) on May 29, 2017 at 5:57am PDT

На этом видео видно, как на девушку чуть не упало дерево.

#ураган #скоролето #погода A post shared by Николай (@nikolay_yasinsky) on May 29, 2017 at 5:58am PDT

Фото: v_nekrasov_

Вид на Москву с башни «Федерация».

Выглянула в окно, а там деревья с корнем вырываются, с соседнего дома кусок крыши спланировал и, судя по звуку, на чью-то машину.. #погода #страшно #ураган #москва A post shared by Tatiana Nikolaeva (@stervo4ka_tati) on May 29, 2017 at 5:57am PDT