Штормовой удар по Москве: фото и видео

30 июня в Москве объявлен оранжевый уровень опасности: в течение дня в столице пройдут сильные ливни с порывами ветра до 24 метров в секунду, гроза и град.
По данным центра «Фобос», за сутки может выпасть до 30-40 мм осадков – это половина месячной нормы. Метеорологи утверждают, что по некоторым показателям ливень может побить рекорд 50-летней давности. Пик непогоды придется на вторую половину дня, в период с 18 до 21 часа, дождь может подтопить дороги и тоннели, так что водителям стоит быть особенно внимательными.
Непогода уже отразилась на графике работы столичных аэропортов. По данным портала «Яндекс.Расписание», задержано более 40 рейсов.