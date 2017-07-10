Самые интересные проекты Московского урбанистического форума

1. Мой новый дом

Главная тема форума – реновация. Вся вторая часть павильона была выделена под программу «Мой новый дом», где помимо базовой информации о проекте показали макеты домов, в которых будут жить переселившиеся из пятиэтажек люди, в реальном размере.

В рамках реновации планируется снести 15 миллионов квадратных метров жилья, переселить порядка миллиона человек, а общий бюджет проекта достигает 3 триллиона рублей. По сути, это не просто проект, это обновление города.

Государственный проект «Мой новый дом» предложил свое видение будущих домов с примерами однокомнатной, трехкомнатной и двух вариантов двухкомнатных квартир. Высота потолков в них составит минимум 2 метра 65 сантиметров (это в среднем на 20 сантиметров выше, чем в хрущевках), на окнах установят стеклопакеты, на полу постелят ламинат. Кстати, макеты квартир не окончательные – если вам не понравилось качество материалов или планировка, время сообщить об этом еще есть.

Помимо образца дома на форуме показали, как будет благоустроена территория вокруг нее. В новых кварталах школы и детские сады будут в шаговой доступности, а подъезды домов оборудуют для маломобильных жильцов.

2. Парк «Зарядье»

Проектированием и строительством парка в центре Москвы на месте снесенной гостиницы «Россия» занимается холдинг «Мосинжпроект», который на 100% принадлежит правительству столицы – компания была выбрана подрядчиком благодаря опыту в строительстве объектов метро.

На Moscow Urban Forum «Мосинжпроект» показал большой макет парка «Зарядье», который, как ожидается, откроется уже в сентябре. Новое место должно понравиться и любителям отдыха на свежем воздухе, и урбанистам – «Зарядье» нацелено на взаимодействие природы и города.

За природу отвечает сам парк, который будет разделен на несколько климатических зон: лес, степь, заливные луга и северный ландшафт. Городская инфраструктура будет представлена несколькими образовательными и развлекательными павильонами, ресторанами и кафе. Центральным объектом станет концертный зал филармонической музыки с амфитеатром.

В ландшафтном парке также появится «парящий» мост – еще одна самостоятельная прогулочная площадка, которая соединит «Зарядье» с Москворецкой набережной. Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов говорил, что это уникальное инженерное сооружение – аналогов в мире нет, и это открывает шансы на подачу заявки для включения в «Книгу рекордов Гиннеса».

Власти Москвы рассчитывают, что парк будет привлекать 12 млн туристов ежегодно. Об этом на форуме заявил вице-мэр по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

3. Стандарты московского такси

Жизнь столичных автолюбителей скучной не назовешь – каждый год то новые правила, то ремонт дорог (впрочем, в этом году хватает и первого, и второго). Оставим прерогативу говорить об асфальтовых покрытиях вице-мэру Петру Бирюкову – и сосредоточимся на нововведениях. Итак, уже с 1 июля 2017 года иностранные водители обязаны обменять национальные права на российские, то есть сдать соответствующие экзамены, а компании типа Uber и «Яндекс.Такси» обязаны передавать в департамент транспорта информацию о маршрутах подключенных к системе автомобилей.

О нововведениях на будущий год мы узнали на Moscow Urban Forum – компания «Московский транспорт» перед чемпионатом мира по футболу FIFA 2018 разработала официальные стандарты, согласно которым официальные московские такси должны иметь: разрешение на работу, желтый цвет номеров и кузова, опознавательный фонарь, шашечный пояс, таксометр, информацию о водителе в салоне и регистрацию от организации в центре дорожного движения.

Заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Луксутов ранее уже говорил, что столичное такси – это мировой бренд, и «главная задача – доказать это во время обслуживания Чемпионата мира по футболу».

4. Урбанистическая уличная фурнитура

Punto design – российское дизайн-бюро, основанное в 2012 году. Они занимаются производством малых архитектурных форм, например, делают скамейки, урны, ограждения и скульптуры. Именно их скамейками, навигацией и кашпо благоустроены лучшие парки Москвы – Парк Горького, ВДНХ, «Садовники».

На Moscow Urban Forum, помимо презентации новой коллекции высококачественной уличной фурнитуры, они впервые предложили макет современной спортивной площадки Punto Fit в реальном размере. Эта рама объединяет множество установок для занятий, поэтому на ней могут заниматься несколько человек одновременно.

Главная цель площадки – сделать спорт доступным для жителей мегаполиса. Комплекс построен из оцинкованной стали с последующей порошковой окраской, поэтому он подходит для парков, дворов и просто жилых домов. Конструкция разработана для всех видов возрастов и включает в себя разные дополнения – антигравити йогу, кроссфит, воркаут и единоборства. Площадки уже вышли в продажу с несколькими вариациями размеров, поэтому вскоре надеемся увидеть их в столичных парках и дворах.

5. Зеленый офис

Департамент природопользования и охраны окружающей среды представил на форуме своей проект «Зеленый офис», главная цель которого – заставить людей задуматься о том, что их окружает, и показать компаниям, как можно улучшить жизнь сотрудников.

Посетители могли узнать, из каких материалов сделана офисная мебель и как эти материалы влияют на организм, а также посмотреть на новую светодиодную лампочку, которая включалась от движения на степпере – весьма оригинальный способ показать, как мало нужно человеческой энергии, чтобы зажечь свет.

Офисных работников на форуме могла заинтересовать так называемая «релакс-комната». По сути это округлое сидение, на которое можно было сесть, получить специальный датчик, который считывает биоритмы и заставляет расслабиться под приятный женский голос, музыку и различные пейзажи на экране.

Последний предложенный департаментом макет показывал, как должен выглядеть идеальный «зеленый» офис, который будет подходить для работы и будет сделан из экологически чистых материалов.