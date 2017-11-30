Три фильма, которые стоит посмотреть в декабре

«Битва полов»

Режиссеры: Джонатан Дэйтон, Валери Фэрис

В главных: ролях Эмма Стоун, Стив Карелл

В прокате с 7 декабря

Начать декабрь стоит с кинофильма «Битва полов» с Эммой Стоун и Стивом Кареллом в главных ролях. Здесь режиссеры «Маленькой мисс Счастье» Джонатан Дэйтон и Валери Фэрис говорят со зрителем о серьезных вещах, но с юмором, с красивыми декорациями и костюмами.

В 1960-70-е годы в профессиональном теннисе существовала несправедливая система распределения призовых денег: мужчины-теннисисты получали в десять раз больше женщин. И теннисисток такой расклад не устраивал. Главная ракетка мира Бобби Риггс (Стив Карелл) считает, что место женщин в постели или на кухне, а на теннисном корте они могут только мячики подавать. По другую сторону баррикад оказывается Билли Джин Кинг (Эмма Стоун), величайшая теннисистка и синий чулок – смешная стрижка, подчеркнуто большие очки.

«Битва полов» рассказывает историю их легендарного состязания. Чтобы раз и навсегда доказать миру, что мужчины играют в теннис лучше женщин, Бобби вызывает Билли Джин на матч, который, собственно, и есть та самая «битва полов».

Если вы смотрели «Маленькую мисс Счастье», то знаете, чего ждать от «Битвы полов». Это уютное, сентиментальное и красивое кино с прекрасно переданной атмосферой 1970-х. Карелл идеален в роли «шовинистской свиньи». С Эммой Стоун у него получается очень симпатичный дуэт. «Битва полов» вышла в мировой прокат еще в сентябре, и все критики отозвались примерно так: «Очень милое, но слишком простое кино». Но нашим соотечественникам его посмотреть стоит: для многих инъекция здравого смысла и доступно донесенная мысль о том, что женщина такой же человек, как и мужчина, будет полезна. Да и фильм неплохой. В прокате с 7 декабря.

«Звездные войны: Последние джедаи

Режиссер: Райан Джонсон.

В главных ролях: Дэйщи Ридли, Том Харди

В прокате с 14 декабря

В промо-кампании новых «Звездных войн» нам практически ничего не рассказывают о сюжете. Показывают лишь героев в разных обстоятельствах, какие события произойдут с ними – непонятно. Но мы ведь все равно пойдем на «Звездные войны: Последние джедаи» – пропустить главный жанровый фильм года невозможно.

Предыдущая серия – «Пробуждение силы» – в стане фанатов «Звездных войн» вызвала раскол: фильм показался им неоригинальным. Мы уже видели «Возвращение джедая», зачем его пересняли в новых декорациях? Отметим, что авторы «Пробуждения» тщательно продумали свою концепцию. Первый фильм новой трилогии должен был успокоить поклонников: мы ничего ломать не станем, не будем грузить вас сложными перипетиями межгалактической дипломатии, а подойдем к оригиналу максимально близко. По трейлерам видно, что новый фильм будет грустнее первой части: Люк Скайуокер в растерянности, аналогичные чувства в новом фильме будет испытывать и Рей – не найдя помощи у Люка, она, кажется, готова принять ее от кого-то другого.

«Последние джедаи» – дебют режиссера Райана Джонсона в мире блокбастеров. Он сделал себе имя на «Петле времени» – одном из лучших фильмов 2012 года. Его последней работой были три эпизода сериала «Во все тяжкие», резонно предположить, что «Последние джедаи» выйдут мрачнее жизнерадостной предыдущей серии. Как и книги о Гарри Поттере, «Звездные войны», видимо, будут взрослеть вместе со зрителями. Ну а чтобы было не так грустно, нам обещают много новых космических зверюшек, включая смешных мохнатых птиц поргов с планеты Эч-То.

«Движение вверх»

Режиссер: Антон Мегердичев.

В главной роли: Владимир Машков

В прокате с 28 декабря

Начали мы с тенниса, закончим баскетболом. В декабре в прокат выходит масштабный российский фильм «Движение вверх» Антона Мегердичева. Команда, подарившая нам «Легенду № 17», решила воспроизвести успех картины: была найдена еще одна история из советского спорта – легендарный баскетбольный матч СССР – США на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, который стал для нас настоящим триумфом. Впервые советская сборная по баскетболу выиграла у команды США, считавшейся непобедимой.

Если в «Легенде № 17» главным героем был один хоккеист, легендарный Валерий Харламов (Данила Козловский), то «Движение вверх» – это история командная. Поэтому в картине среди игроков сборной нет кинозвезд первой величины. Главная звезда – Владимир Машков. Именно он исполнит роль тренера, который приведет команду к заслуженной победе. Исторические спортивные драмы сложно проспойлерить – они призваны рассказать не о победе, а о том, какой ценой она достигнута. Это всегда истории преодоления, и можно порадоваться, что победы спортивные, а не военные все чаще оказываются в поле зрения наших кинематографистов.

Минусом в целом хорошего фильма «Легенда № 17» были карикатурные персонажи противников. Судя по трейлерам, эту ошибку авторы учли. Американцы выглядят несокрушимой машиной, и победа над ними должна быть особенно сладкой. Как все получится, узнаем уже 28 декабря, когда «Движение вверх» выйдет на экраны. ¦