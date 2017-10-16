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Истории|Mузыка
10 самых популярных клипов «Мумий Тролля» в Youtube
16 октября празднует день рождения музыкант Илья Лагутенко, бессменный лидер «Мумий Тролля», а вместе с ним отмечает 34-летие и сам музыкальный коллектив. По этому поводу собрали 10 самых популярных клипов группы на Youtube.
1. «ДЕЛЬФИНЫ», 1998 год, 3,6 млн просмотров
2. «ВЛАДИВОСТОК 2000», 1998 год, – 2,8 млн просмотров
3. «УТЕКАЙ», 1997 год, 1,9 млн просмотров
4. «НЕВЕСТА?», 1999 год, 1,9 млн просмотров
5. «С ЧИСТОГО ЛИСТА», 2015 год, 1,7 млн просмотров
6. «КОНТРАБАНДЫ», 2008 год, 1,5 млн просмотров
7. «ОТВ. ЗА РОМАНТИКУ», 2017 год, 1,4 млн просмотров
8. «ЭТО ПО ЛЮБВИ», 2002 год, 1,3 млн просмотров
9. «НЕ ПОМНЮ ЗАЧЕМ», 2017 год, 1,2 млн просмотров
10. «ВЛАДИВОСТОК 3000», 2010 год, 772 тыс. просмотров