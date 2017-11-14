Билл Мюррей пришел на концерт кантри-группы в Чарлстоне и снова всех удивил

Пользователь Reddit рассказал, как столкнулся с Биллом Мюрреем в очереди на концерт кантри-группы The SteelDrivers в городе Чарлстон, Южная Каролина. По его словам, актер скупил все оставшиеся билеты и раздал их людям в очереди.
Мюррей живет в Чарлстоне и, по словам местных жителей, уже стал местной легендой: «У каждого есть история с Биллом Мюрреем». Один из пользователей рассказал, что встретил актера в местном супермаркете. Услышав странный свист, он обернулся и увидел Мюррея, на лице которого была «самая хитрая ухмылка в мире». «Все побежали брать автографы, но мне было достаточно нашего «маленького момента», – написал он.
Другой пользователь рассказал, что часто видит, как Мюррей разъезжает по городу на красном мопеде; некоторые утверждают, что сталкивались с ним в гостинице, ресторане и других публичных местах.
Также участники обсуждения вспомнили, как Мюррей присоединился к фотосессии двух молодых людей по случаю их помолвки и заодно стал героем мема, а также историю, как актер провел пришедшую без билета фанатку Chicago Cubs на игру в рамках Мировой серии (актер – также большой поклонник этой бейсбольной команды. – Esquire).
Одна из любимых выходок Мюррея – воровство картошки фри у незнакомых людей с комментарием «Тебе все равно никто не поверит!». В 2016 году этот момент наконец удалось запечатлеть – фотография появилась также на Reddit.