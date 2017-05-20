7 идей для Ночи музеев

Кроме постоянной экспозиции Еврейского музея и выставки-блокбастера «До востребования. Коллекции русского авангарда из региональных музеев. Часть II», посетители смогут попасть на премьеру многочасового спектакля «Сообщество», созданного при участии Мастерской Дмитрия Брусникина. «Сообщество» посвящен ключевым фигурам русского авангарда, представленным на выставке «До востребования». В спектакле примут участие звезда фильма «Ученик» Петр Скворцов, а также Марина Васильева, известная по фильму «Как меня зовут».

В Третьяковской галерее на Крымском Валу пройдет «Фарс-мажорный концерт», в ходе которого актеры Театра Наций исполнят главные песни 1950-х – 1960-х. Здесь же развернется фудкорт, вдохновленный VI Всемирным фестивалем молодежи студентов 1957 года, где можно будет попробовать блюда стран-участниц фестиваля. Во дворе музея будет организована танцплощадка, где под руководством профессиональных исполнителей посетители смогут освоить джайв, чарльстон, твист и степ.

Институт русского реалистического искусства (ИРРИ) приглашает посмотреть обновленную постоянную экспозицию в недавно реконструированных залах, а также послушать лекцию архитектора Антонио Ортиза. Знаменитый испанец расскажет о проектах реконструкции, редизайна, в том числе и о реновации Рейксмузеума в Амстердаме. Кроме того, ИРРИ проведет ярмарку молодых российских дизайнеров и даже квест на территории бывшей ситценабивной мануфактуры.

Театр «Геликон-опера» проведет всем желающим экскурсию по своему зданию – бывшей усадьбе Глебовых-Стрешневых-Шаховских на Большой Никитской улице. Задолго до появления «Геликон-оперы» в усадьбе успели выступить Клод Дебюсси и Константин Станиславский, Федор Шаляпин и многие другие знаменитости. Кроме того, театр впервые покажет посетителям сценическую машинерию, а также артефакты, предметы мебели и интерьера, связанные с известными людьми.

В Музее современного искусства «Гараж» откроются сразу две новые выставки – искусство из далекого Конго и различные документы, связанные с поэтами-нонконформистами Игорем Холиным и Генрихом Сапгиром, а также иллюстрации Виктора Пивоварова к неизданным книгам поэтов. А в атриуме уже во второй раз пройдет ярмарка книг об искусстве и культуре Garage Art Book Fair, которая объединит более сорока ведущих иностранных и российских издательств.

В ГМИИ им. А.С. Пушкина пройдут квесты по Главному зданию «Путешествие с Афиной» и «Мифы Древней Греции», экскурсии в исполнении детей-участников «Клуба юных искусствоведов», а также экскурсии по завершающей свою работу выставке «Лицом к будущему. Искусство Европы 1945–1968». Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в акции «Я – экскурсовод» и записать небольшое видео на тему выставки, экспоната или мероприятия, которое будет проходить в Музее.

В Мультимедиа Арт Музее пройдет единственный в России показ фильма про Уильяма Кентриджа «Триумфы и поражения», который будет одновременно демонстрироваться в ведущих музеях современного искусства в мире. «Триумфы и поражения» - 550 метровая роспись на стене набережной Тибра в Риме, над которой выдающийся южноафриканский художник и режиссер Уильям Кентридж работал на протяжении последних 12 лет.