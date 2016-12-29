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Большие надежды

Esquire представляет неочевидные, но заслуживающие внимания видеоработы уходящего года от зарубежных исполнителей.

В подборке Esquire видеоработы молодых музыкантов, которые подают большие надежды. Среди них один из ярчайших представителей лондонской cloud-cцены Onoe Capone, новоорлеанский хип-хоп дуэт — $UICIDEBOY$, стиляга из Бруклина Tekashi69, британский музыкант Дэв Хайнс, известный как Blood Orange, и участник крупнейшего филиппинского хип-хоп баттла «Флиптоп» Abra.

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