Фанаты нашли разгадку к финалу седьмого сезона в цитате Неда Старка

В финальных секундах трейлера к седьмому сезону «Игры престолов» звучит голос Сансы Старк, которая говорит: «Одинокий волк умирает, но стая выживает». Сразу после релиза фанаты стали строить догадки, что означает эта фраза, кто этот одинокий волк (Арья? Джон?) и кто из Старков может умереть.

Стоить помнить, что эти же слова в первом сезоне Нед Старк сказал Арье, которая постоянно ссорилась с Сансой: «Позволь мне рассказать тебе кое-что о волках, дитя. Когда идет снег и дует северный ветер, одинокий волк умирает, но стая выживает. Лето – время для разборок, но зимой мы должны защищать друг друга, поддерживать друг друга в тепле и делиться силой. <...> Санса – твоя сестра. Вы можете быть разными, как солнце и луна, но в ваших жилах течет одна и та же кровь. Ты нужна ей, она нужна тебе».

Почему это важно? Потому что спустя шесть серий эта фраза до сих пор не прозвучала – а это значит, что мы услышим ее в финальном эпизоде сериала. И это будет кульминационный момент в сюжете с противостоянием Арьи и Сансы, который уже многих ввел в заблуждение. Главный вопрос: знают ли сестры, что их друг против друга сталкивает Мизинец?

В последних сериях Арья наговорила много лжи. Когда она утверждает, что хотела бы попробовать побыть в роли леди Винтерфелла и носить красивые платья – она лжет (мы знаем, что она это ненавидит). Когда Арья обвиняет Сансу в том, что та предала отца и виновата в смерти всей семьи, она тоже лжет (Арья видела сестру во время казни Неда; Сансу нельзя было назвать счастливой). И наконец, она лжет, когда утверждает, что лучше умрет, чем будет служить Ланнистерам (серьезно, вспомните Тайвина Ланнистера).

Зачем все это? Есть только один ответ: это уловка, игра в лица. Арья пытается ввести в заслуждение Мизинца, громко критикуя Сансу и в это самое время наблюдая за ним.

Санса может знать об этом, а может и нет: в любом случае, правда откроется ей в финале. Это ясно из той самой фразы Неда Старка. Фанаты убеждены, что она адресована Мизинцу и прозвучит непосредственно перед его смертью. Умрет хитрый лорд Бейлиш от удара кинжалом – тем самым, который он еще в первом сезоне всучил наемнику для убийства Брана Старка. Вполне возможно, его убьет Санса.

Но это только теория. Все может оказаться совсем не так – это же, в конце концов, «Игра престолов».