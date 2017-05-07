Что на самом деле показывает Netflix

Первый сериал Netflix вышел в феврале 2012 года, и поначалу следить за новинками было легко: через год появился «Карточный домик», еще через два месяца — «Хемлок Гроув», еще через три — «Оранжевый — хит сезона». Теперь в Netflix одних сериалов больше сотни, а есть еще уйма всего. Стратегическая цель компании — наполнить библиотеку наполовину собственными фильмами, сериалами и передачами, а остальное лицензировать. С одной стороны, это нужно сделать, чтобы выделиться среди народившихся конкурентов, но также потому, что старые соглашения истекают, а договориться с владельцами прав все сложнее.

Если за первые два года в игре Netflix выпустила всего шесть проектов, то в 2015 году общий хронометраж ее шоу составил примерно 450 часов, в 2016-м — около 600 часов, а в этом году должен превысить 1 тыс. часов. Компания тратит на контент (вместе с лицензиями) порядка $6 млрд и собирается раскошелиться еще больше.

Вот уже три года Netflix называет себя телеканалом в интернете, а ее глава Рид Хейстингс пророчит, что через 10-20 лет все видео окажется в сети. Компания воскрешает мертвые шоу и подхватывает закрытые, строит по кусочкам новый рукав в галактике Marvel, не стесняется покупать вскладчину и вкладывается в киноиндустрии по всему миру, чтобы показать их почти 100 млн подписчиков. Это и отличает Netflix от обычных каналов – невиданные прежде масштаб и многообразие.

Сериалы для местных рынков

Около года назад Netflix вышел сразу на 130 рынков — из крупных стран сервиса пока нет только в Китае. За несколько месяцев до того подписчикам представили первый сериал, снятый не на английском языке: мексиканскую драматическую комедию «Клуб Воронов» о борьбе за власть в футбольной команде. С тех пор Netflix выпустил сериалы на французском, португальском и японском языках, а в 2017-2018 годах родную речь услышат еще и в Германии, Италии, Корее и Индии.

В отличие от традиционных кабельных каналов, у Netflix нет «своей» аудитории и нет необходимости угодить всем сразу, как у широковещательных сетей. Кредо компании — персонификация. По словам финансового директора Дэвида Уэллса, в долгосрочной перспективе Netflix хочет довести долю контента на местном языке до 20%, а в Японии — до половины. При этом неамериканские шоу доступны по всему миру — и интересны тоже: к примеру, в 2016 году более половины зрителей европейских шоу были не из Европы. Возможно, стартапу из Лос-Гатоса удастся пошатнуть гегемонию соседей из Голливуда и открыть миру национальный кинематограф.

Концерты комиков

Еще недавно ниша стендапов была сравнительно небольшой, и делили ее тематические и платные каналы, а главным игроком был HBO. Netflix пришла и сюда. Только за последнее время компания заключила контракты с Луисом Си Кеем, Сарой Сильверман, Эми Шумер, Крисом Роком, Дэйвом Шапеллом и вставшим на ноги Трейси Морганом. «Красные» добиваются своего удвоенными гонорарами: если кабельные каналы платят звездам первой величины $5-10 млн за выступление, то Netflix — все $10-20 млн, а менее известные артисты могут рассчитывать на $3-10 млн. При этом представители сервиса поступают хитро, заключая контракты на пару «спешлов». Пока комик сочинит две разные программы и выступит с ними, пройдет не меньше года. Значит, все это время он конкуренты из телеиндустрии будут сидеть ни с чем, а зрители постепенно привыкнут, что лучшие стендапы нужно ждать на Netflix.

Фильмы в обход проката

Благодаря Netflix появился термин binge watching, или просмотр запоем, а особенно увлекательные шоу теперь обозначают шутливым прилагательным bingeable. Этот феномен рассматривают как маленькую революцию в потреблении сериалов, но упускают из виду, что подряд можно смотреть что угодно (не только сериалы). Но в Netflix подумали и об этом: в компании подсчитали, что 36% подписчиков, закончив сезон, делают передышку и включают фильмы.

С учетом этой закономерности компания закупает все больше полнометражных картин. В этом году на фестивале «Санденс» Netflix и ее главный конкурент Amazon на пару забрали 15 фильмов, хотя еще два года назад была заключена всего одна такая сделка. Интернет-гиганты не скупятся: средняя цена на десять самых дорогих лент фестиваля выросла втрое с 2014 года, а за фэнтези-триллер «Яркость» с Уиллом Смитом, который выйдет в июле, «красные» якобы выложили $90 млн. В марте стало известно, что киноподразделение Netflix возглавит Скотт Стубер, прежде отвечавший за производство в Universal Pictures, — так что ждем громких релизов.

Документальные проекты

Капитаны Netflix не устают повторять, что главное не жанр, объединяющая концепция или размер экрана, а хорошая история. У документальных фильмов и сериалов при этом есть несколько преимуществ: они стоят не в пример дешевле художественных проектов и лицензий, а благодаря точным рекомендательным механизмам для них всегда найдется аудитория. Вдобавок документалки приносят премии, а если повезет, то становятся таким же громким событием, как какой-нибудь «Карточный домик»: вспомнить хотя бы судебную эпопею «Создавая убийцу».

После выборов президента США и наступления эпохи постправды у подразделения документального кино Netflix появилась еще и гуманитарная миссия. Директор по контенту компании Тед Сарандос недавно сформулировал ее так: «Роль кинематографистов никогда не была такой важной. Они доносят правду до сильных мира сего, а я могу дать им площадку».

Детские передачи

Когда Amazon только открыла собственную студию и взялась снимать шоу, около половины проектов были предназначены для маленьких детей. В те дни только и было разговоров, что о сокращающемся из года в год времени, которое проводит перед телевизором молодняк. Расчет Amazon был стратегический: приучить к сервису еще в нежном возрасте и буквально выкормить новых зрителей.

Netflix сначала заявила о себе сериалами для взрослых, но довольно скоро занялась и детскими передачами. В каталоге компании есть образовательные программы для малышей, всевозможные мультсериалы, многосерийные спин-оффы фильмов Dreamworks, постановочные комедии для школьников. Год назад директор по контенту Netflix Тед Сарандос сказал, что повышает ставки на детские и семейные шоу: только в 2016-м их вышло два десятка, а дальше будет еще больше.