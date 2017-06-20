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Audi представили новое поколение A5 Sportback

Спустя семь лет после дебюта Audi A5 Sportback на рынок выходит новое поколение модели. Помимо облика, изменения претерпели подвеска (ее переработали полностью), ассистирующие системы и двигатель: новая Audi оснащается шестицилиндовым турбированным двигателем, развивающим мощность 354 л.с., с крутящим моментом 500 Нм.

Салон нового автомобиля стал просторнее: его длина увеличилась на 17 мм, ширина на уровне плеч водителя и переднего пассажира – на 11 мм, а пространство для ног задних пассажиров в районе коленей – на 24 мм. Объем багажного отделения составляет 480 литров, что обеспечивает новому Audi A5 Sportback лидирующее положение по этому показателю в классе.

Машина может похвастать обновленной концепцией управления и отображения информации, включающей распознавание произвольных голосовых команд. В качестве альтернативы входящей в базовую комплектацию аналоговой приборной панели предлагается виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit.

Audi Smartphone interface позволяет подключать мобильные телефоны на платформах iOS и Android. Audi phone box подключает смартфоны к бортовой антенне, значительно улучшая качество приема сигнала. Машина оборудована аудиосистемой Bang & Olufsen Sound System, мощность усилителя составляет 775 Вт, а звук воспроизводится из 19 динамиков.

Из обновленных ассистирующих систем выделим адаптивный круиз-контроль ACC с функцией Stop&Go и ассистент движения в пробках. При движении в условиях медленного транспортного потока автомобиль может облегчить для водителя процесс управления, приняв на тебя действия по ускорению и замедлению автомобиля.

Цена на новые Audi A5 Sportback начинается от 2 355 000 рублей.

s.zuev
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