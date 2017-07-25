У нового фильма о Джеймсе Бонде появилась дата выхода

Новая глава бондианы выйдет 8 ноября 2019 года, сообщили представители компаний Eon Production и Metro-Goldwyn-Mayer. О подробностях съемок нового фильма пока не сообщается – так, официально не названы ни имена актеров, ни режиссер.

Хотя мы догадываемся, что главную роль исполнит Дэниэл Крейг – пусть официального анонса еще не было, есть основания полагать, что актера все-таки убедили в пятый раз сыграть агента 007.

Сценарий к новому фильму напишут Нил Первис и Роберт Уэйд. Они работали над пятью фильмами бондианы, включая ленту «И целого мира мало» с Пирсом Броснаном 1999-го года.

Сейчас MGM и Eon заняты поиском студии, которая выпустит ленту. Представители компании рассматривают Warner Bros., Fox, Sony и Universal.