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СМИ: Apple покажет новый iPhone 12 сентября

Издание The Wall Street journal со ссылкой на источники сообщило, что Apple покажет новый флагманский телефон – iPhone 8, – на презентации 12 сентября. Официального анонса в компании еще не делали.

Как предполагают журналисты WSJ, презентация пройдет в новом зале, названном именем Стива Джобса, в кампусе Apple Park в долине Санта Клара, Калифорния.

Помимо нового смартфона, от Apple ожидают презентацию обновленных iPhone 7s и 7s Plus, а также новых Apple Watch.

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s.zuev
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