Как менялся дизайн циферблата Rado в руках дизайнеров из разных стран

Часовой и промышленный или архитектурный дизайн не так далеки друг от друга, как нам кажется. Это решили доказать часовщики из швейцарской марки Rado, предложившие дизайнерам из разных стран и разных сфер представить свое видение циферблата на базе одной модели линии True. Первые модели были представлены весной на часовом салоне в швейцарском Базеле, оставшиеся – во время недели дизайна в Вене. True – одна из классических линий марки, минималистичного дизайна и выполненная из знаменитой высокотехнологичной керамики.

ЧТО БЫЛО

Модели из линии True Automatic

ЧТО СТАЛО

Rado True Phospho в соавторстве со швейцарской студией Big Game

«Лейтмотив этого проекта — минимализм и легкость, поэтому при разработке дизайна мы решили скорее убрать материал, чем добавить его. Перфорированный циферблат демонстрирует механизм и освобождает пространство для светящихся в темноте (фосфоресцентных) делений, таким образом воплощая идею лучше меньше, да лучше. Нам также нравится контраст между черной матовой керамикой и фосфоресцентным покрытием Super – LumiNova. Это цветовое решение не только красиво, но и функционально, поскольку позволяет владельцу часов увидеть время в темноте».

Rado True Stratum в соавторстве с австрийским дизайнером Райнером Мутшем

«В случае модели True Stratum я хотел больше поработать с восприятием трех измерений и игрой света и тени. Поэтому моя идея основана на интеграции постоянно присутствующего освещения: внешний вид градуированного трехмерного циферблата постоянно изменяется в зависимости от угла падения света, который создает все новые и новые отражения и градиенты».

Rado True Face в соавторстве с дизайнером Оскаром Зиетой

«Я создаю эмоциональные объекты, которые вызывают эмоции. Работая над Rado True Face, мы хотели того же — создать не просто устройство для измерения времени, но нечто отображающее индивидуальность своего владельца. Его эмоции и время. Каждая секунда столь же уникальна, как и часы True Face».

Rado True Shadow в соавторстве с японским дизайнером Кунихико Моринага

«Моя философия дизайна заключается в том, чтобы сделать видимыми изначально невидимые вещи. Вот как я это отобразил в часах: в течение дня, при свете солнца, часы полностью черные. Но на заходе солнца, циферблат постепенно становится серым. И наконец, как только солнце прячется за горизонт, циферблат становится полностью прозрачным, и вы можете увидеть его внутреннее наполнение. Перед вами открывается часовой механизм, который обычно спрятан от глаз. Это хорошо вписывается в мою дизайнерскую концепцию возможности увидеть то, что обычно невидимо».

Rado True Cyclo в соавторстве с французским дизайнером Филиппом Нигро

«Наибольшим полем для творчества стал циферблат, ведь он действительно является самой отличительной деталью при изготовлении часов. Поэтому я хотел создать циферблат, который бы плотно прилегал к уже имеющемуся корпусу, и я сразу почувствовал, что необходимо создать форму, которая бы «заключала в себе время». Для тех, кто считает время роскошью, я решил создать нечто вроде шкатулки, заключающей в себе ценность времени».