Главное за месяц: декриминализация побоев, арест лидера «Шалтай-Болтай» и война Трампа с мусульманами

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В Китае запретили Pokemon Go.[1]

Buzzfeed опубликовал непроверенный доклад о российском компромате на Дональда Трампа и спровоцировал дискуссию о журналистской этике.[2]

Джонни Депп и Эмбер Херд официально развелись. [3]

Финальный эпизод «Шерлока» в озвучке Первого канала попал в сеть за сутки до мировой премьеры.[4]

В России завели первое дело по статье о недоносительстве из «пакета Яровой»; фигурантом стал житель Грозного Асхаб Хизриев. По версии следствия, он не сообщил правоохранителям о намерении своего знакомого уехать в Сирию и примкнуть к террористам.[5]

Петр Павленский эмигрировал из России и попросил политического убежища во Франции. [6]

ЕСПЧ признал неправомерным «закон Димы Яковлева», запрещающий американцам усыновлять детей из России. [7]

Австралия, Малайзия и Китай прекратили поиск пропавшего в 2014 году самолета MH370; за три года операции в Индийском море удалось найти лишь один обломок. [8]

Барак Обама, покидая пост президента США, смягчил приговор Челси Мэннинг, осужденной на 35 лет за кражу и передачу Wikileaks секретных документов Пентагона. [9]

Конституционный суд счел невозможным для российских властей исполнение решения ЕСПЧ о выплате компенсации в 1,8 млрд евро бывшим акционерам ЮКОСа. [10]

Советник президента США Келлиэнн Конуэй использовала выражение «альтернативные факты», комментируя данные о количестве людей, посетивших инаугурацию Дональда Трампа. Это спровоцировало рост продаж романа Джорджа Оруэлла «1984» в США [11]

Мюзикл Дэмиена Шазелла «Ла-Ла-Лэнд» получил 14 номинаций на премию «Оскар», повторив рекорд «Титаника» и «Все о Еве». [12]

Власти Петербурга передали Исаакиевский собор РПЦ. [13]

Госдума приняла в третьем чтении закон о декриминализации побоев в семье. [14]

Дональд Трамп запретил на 90 дней въезд в США гражданам семи мусульманских стран — Сирии, Йемена, Ирака, Ирана, Судана, Ливии и Сомали, а также на 120 дней запретил прием беженцев. [1]

Стало известно об аресте журналиста Владимира Аникеева, предполагаемого лидера хакерской группировки «Шалтай-Болтай», которая публиковала вскрытую переписку российских чиновников.[1]