Один день из жизни Всеволода «Север» Черепанова

Все начинается с пробежки. Вдохновившись яркими историями из жизни молодых людей, меняющих правила и подвергающих сомнению существующие коды, Nike к началу нового бегового сезона представила концептуальные фильмы 24×24, в которых показан один день из жизни героя.

Первый герой Nike — российский дизайнер и модель Всеволод «Север» Черепанов. Он находит вдохновение в спальных районах Москвы, где он начинал свой творческий путь, разрисовывая стены граффити. Жизнь в Москве можно почувствовать лишь «на кончиках пальцев», и 24 часа жизни Севера пролетают за 24 секунды. Спонтанность начинается с пробежки — именно так можно описать историю Севера. Преодолевая на бегу любые препятствия, Всеволод трансформирует артефакты прошлого в моду будущего.