Nine Inch Nails снялись в восьмой серии «Твин Пикса»

Каждая серия третьего сезона «Твин Пикс» завершается музыкальной сценой в «баре у дороги» (Bang Bang Bar). Гостями восьмого эпизода стала группа Nine Inch Nails, исполнившая песню She's Gone Away с мини-альбома Not the Actual Events, который вышел в декабре прошлого года.

Трент Резнор и команда уже сотрудничали с Дэвидом Линчем: в 1997 году Nine Inch Nails написали саундтрек The Perfect Drug к его фильму «Шоссе в никуда» (Lost Highway), а режиссер в 2013 году снял клип на сингл группы Came Back Haunted.

В баре Bang Bang Bar за предыдущие семь серий успели выступить The Chromatics, Au Revoir Simone, Cactus Blossoms, Trouble и Sharon Van Etten и Booker T. & The M.G.’s. Подробнее о группах можно прочитать здесь: