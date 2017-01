Дэвид Боуи и No Plan

8 января, в день рождения Дэвида Боуи, вышел его новый мини-альбом No Plan с тремя ранее не изданными композициями. Видео на одноименную песню снял режиссер Том Хингстон. В альбоме еще два новых трека Killing A Little Time и When I Met You, а также уже известная Lazarus. Все песни вошли в саундтрек к мюзиклу Lazarus, над которым музыкант работал незадолго до смерти. Сегодня Боуи исполнилось бы 70 лет.