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В группе Ноэля Галлахера появилась девушка с ножницами

И это немедленно стало поводом для шуток – в том числе со стороны его брата.

Экс-участник Oasis Ноэль Галлахер и его группа High Flyng Birds выступили на шоу Later… with Jools Holland на канале BBC2 в этот вторник. Музыканты сыграли песню She taught me how to fly с готовящейся к выходу пластинки Who build the moon? Самым занимательным фактом во всей этой истории стало то, что в составе группы появилась девушка с ножницами – она щелкала ими перед микрофоном на протяжении всего исполнения песни.

Это незамедлительно стало поводом для шуток. Один из пользователей твиттера, к примеру, представил свой кавер на песню Wonderwall – один из самых известных хитов Oasis.

Другой пользователь соцсети обратился за комментарием к Лиаму Галлахеру, экс-фронтмену Oasis.

«У тебя есть кто-нибудь, кто играет на ножницах? / Боюсь, что нет, но у меня есть парень, который затачивает карандаш. Звучит потрясно и добавляет немного реверберации, когда точилка настроена должным образом».

Альбом Who built the moon? Ноэля Галлахера и High Flying Birds выйдет 24 ноября.

s.zuev
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