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Nokia намерены отправить селфи в прошлое

Новый флагман компании поддерживает режим bothie – снимок или видео, использующие одновременно фронтальную и заднюю камеры.

Nokia возвращаются на рынок смартфонов, рассчитывая потеснить Apple и Samsung. Новый телефон Nokia 8 выходит в сентябре в полностью аллюминиевом корпусе толщиной 7,8 мм, естесственно, в нескольких цветах.

В компании ставят на новую функцию – Bothie (от англ. both – «оба»), коллаж из снимков, либо видео с фронтальной и задней камер, позволяющий запечатлеть не только владельца смартфона, но и его спутника. Более того, Nokia 8 также позволяет вести интернет-трансляцию через Facebook или Youtube одновременно с двух камер.

s.zuev
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