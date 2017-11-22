Северокорейский солдат сбежал в Южную Корею через границу под выстрелами сослуживцев

Издание Quartz опубликовало видеоролик побега северокорейского военнослужащего через границу с Южной Кореей. Он добрался до пограничного поста на военном джипе, а когда тот увяз неподалеку от демаркационной линии, разделяющей два государства, бросился в Южную Корею бегом.

На инцидент моментально отреагировали северокорейские пограничники – как видно в ролике, они бросаются в погоню и открывают по беглецу огонь. Как пишет «Интерфакс», военный получил шесть тяжелых ранений. Тем не менее, ему удалось пересечь границу, вскоре после чего он упал в окоп. Военные Южной Кореи доставили его в больницу.

«Его внутренние органы серьезно повреждены, и мы не знаем, сколько ему удасться продержаться», – цитируют СМИ врача, под надзором которого находится беглый военный.

Командование ООН, располагающееся в Южной Корее, обвиняет КНДР в нарушении условия соглашения о перемирии от 1953 года. Северокорейцев обвиняют в пересечении границы, а также в открытии стрельбы в сторону соседнего государства.