Cеверная Корея провела шестое ядерное испытание

КНДР провела испытания водородной бомбы, которая может быть установлена в качестве боеголовки на межконтинентальную баллистическую ракету. Власти утверждают, что шестой с 2006 года ядерный эксперимент с «двухступенчатыми устройством беспрецедентной силы» завершился «полным успехом».

Подтверждений этому нет, но в воскресенье военные Южной Кореи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,6 в районе полигона Пунгери, на котором КНДР обычно проводит испытание ядерных бомб. Мощность заряда, по данным южнокорейских специалистов, могла достигать 50 килотонн, что в пять раз выше мощности заряда, испытанного в сентябре прошлого года.

Сейсмологи Камчатского филиала Геофизической службы РАН заявили о землетрясении магнитудой 6,3 в северо-восточной части КНДР.

Взрыв уже осудили власти Китая, Японии и Франции, а также российский МИД и ООН.

Это первый ядерный тест КНДР с тех пор, как Дональд Трамп занял Овальный кабинет. Ранее американский президент пригрозил, что если Северная Корея продолжит провокации в отношении США, то он ответит «огнем и яростью, которых мир еще не видел». Он также заявил, что Ким Чен Ыну слишком долго все сходило с рук и «такое больше не пройдет».

В прошлом году Северная Корея провела два ядерных испытания и объявила о создании компактной бомбы, которая может быть доставлена с помощью баллистической ракеты.