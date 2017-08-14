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Американский турист вскидывал нацистское приветствие в Дрездене. Это была не лучшая идея

Во-первых, он получил по лицу. Во-вторых, возможно, сядет в тюрьму.

Если вы заметили на улице пьяного придурка, салютующего призраку Гитлера посреди улицы, вежливо врежьте ему. Когда один подвыпивший наглец начал выкидывать нацистские приветствия в пригороде Дрездена, он получил то, что и заслуживал: хук с правой от местного жителя.

Нападавшего так и не поймали, но этот удар возымел позитивные последствия: 41-летний американец, которого полиция задержала с «особенно высоким содержанием алкоголя в крови», теперь понесет за свои действия ответственность, сообщает Associated Press.

Дело в том, что в Германии законодательно запрещено выражать симпатию к нацизму. Публичная демонстрация нацистских символов и лозунгов, связанных с национал-социализмом, может закончиться тюремным заключением на срок до трех лет.

На выпившего американца, возможно, заведут уголовное дело. Сейчас он находится под следствием.

ФотографияSean Gallup / Getty Images
s.zuev
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