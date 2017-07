Как не стоит зарабатывать: выпускать отфотошопленные футболки The Doors

Люди любят футболки с изображением музыкантов. Сейчас они снова возвращаются в моду, их носят не только фанаты – их носят все. Этот тренд, очевидно, почувствовали и сестры Ким Кардашьян Кендалл и Кайли Дженнер. В конце июня они показали новую линию футболок для своего бренда Kendall & Kylie, посвященную, вроде как, музыкальным иконам. На каждой футболке изображены те или иные известные музыканты (чаще всего – умершие), либо обложки их альбомов. Но есть нюанс: к каждому изображению сестры добавили свои фотографии. Это (а также ценник – $125 за футболку) возмутило общественность.

Сначала Дженнер досталось от Волетты Уоллес, матери Кристофера Уоллеса, более известного как Notorious B.I.G. – за футболку с изображением ее сына и Тупака Шакура. «У меня нет ни малейшего представления о том, почему они (сестры Дженнер. – Esquire) чувствуют себя вправе эксплуатировать смерти Тупака и моего сына для продажи футболок», – написала она в своем аккаунте в Instagram.

Затем футболкой с Оззи Осборном (и Кендалл) возмутилась жена рок-музыканта, Шэрон Осборн: «Девочки, вы не заслужили права ставить свое лицо рядом с музыкальными иконами. Занимайтесь тем, что вам ближе… блеском для губ» (Кайли владеет косметическим брендом Kylie Cosmetics, производящим, в том числе, и блеск для губ. – Esquire).

Girls, you haven’t earned the right to put your face with musical icons. Stick to what you know…lip gloss. pic.twitter.com/BhmuUVrDBn