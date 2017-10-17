Представитель КНДР в ООН: «Ядерная война может начаться в любой момент»

Представитель Северной Кореи призвал страны ООН не поддерживать военные действия США, направленные против Пхеньяна, если они хотят избежать возмездия со стороны КНДР, сообщает Reuters. Постпред КНДР при ООН Ким Ин Рен подчеркнул, что ситуация на Корейском полуострове «достигла критической отметки и ядерная война может начаться в любой момент».

«Вся территория США находится в зоне полета наших ракет, и если американцы осмелятся хотя бы на дюйм вторгнуться на нашу священную землю, им не избежать жестокого наказания», – закончил северокорейский дипломат.

Также Ким Ин Рен предостерег страны ООН от поддержки американской политики против Пхеньяна, пригрозив возмездием со стороны КНДР. «Пока никто не участвует в военных действиях США против КНДР, мы не собираемся использовать ядерное оружие, или угрожать его применением любой стране», – закончил он.

Reuters сообщает, что Китай давно пытается усадить стороны конфликта за стол переговоров, однако США и Япония делают это неохотно, пока Северная Корея продолжает разрабатывать ракеты с ядерной боеголовкой, способные поразить Соединенные Штаты. Заместитель госсекретаря США Джон Саливан, в свою очередь, отметил американские дипломаты не исключают возможности прямых переговоров с КНДР, но «готовятся к худшему».

Напомним, 16 октября санкции против Северной Кореи ввели Россия и страны Евросоюза. Президент РФ Владимир Путин ограничил сотрудничество России с КНДР в научно-технической сфере – впредь оно допустимо только при условии, что не способствует развитию ядерной и баллистической программ Северной Кореи. Ограничительные меры Евросоюза касаются запрета импорта или покупки нефтепродуктов из Северной Кореи, а также передачи сырой нефти в КНДР.