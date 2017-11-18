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Очередь в Большой театр за билетами на балет «Нуреев» Серебренникова начала собираться в 3 часа утра

В 10 утра 18 ноября Большой театр начал продажу билетов на балет Кирилла Серебренникова «Нуреев». В кассу выстраилась очередь из сотен человек – об этом сообщил в своем Facebook журналист издания «Коммерсантъ» Владислав Новый.

Продажа билетов осуществляется по специальным браслетам – их выдают посетителям охранники театра. Первые браслеты начали выдавать еще в 3 часа ночи. В одни руки выдают не более двух браслетов.

новый дроп в большом #нуреев

Публикация от Daniel Trabun (@danieltrbn)

#nureev pre-sales started. Shame on #Bolshoi for orchestrating this absurd.

Публикация от katyakobrin (@katyakobrin)

 Премьера «Нуреева» назначена на 9 и 10 декабря. Изначально балет должны были показать еще летом – 11 июля, – но за три дня до премьеры театр объявил о переносе спектакля.

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Фотографияinstagram.com/katyakobrin
s.zuev
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