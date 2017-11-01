Теракт в Нью-Йорке: все, что известно на данный момент

Восемь человек погибли и не менее одиннадцати пострадали в результате теракта в Нью-Йорке. Около 15 часов по местному времени (22:00 по московскому) мужчина на легком грузовике выехал на велодорожку в районе нижнего Манхэттена и проехал в общей сложности около 20 кварталов, сбивая прохожих. Как сообщает The New York Times, через какое-то время грузовик врезался в школьный автобус, из него вышел преступник с травматическим оружием и ружьем для пейнтбола, пытался убежать с места происшествия, выкрикивая «Аллаху Акбар». Его ранил находившийся рядом полицейский, террорист находится в критическом состоянии.

Как выяснили американские СМИ, преступник – 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Хабибуллаевич Саипов. По неподтвержденной информации, он приехал в США в 2010 году, поначалу жил в штате Огайо, затем перебрался во Флориду, где работал водителем грузовика, и позже – в штат Нью-Джерси, где устроился на работу в Uber (в компании сообщили, что мужчина прошел их проверку). Знакомый преступника, эмигрант из Узбекистана Кобиджон Маткаров рассказал NYT, что Сайфуло «очень любил США, казался очень счастливым и не был похож на террориста».

JUST IN: Photo of Sayfullo Habibullaevic Saipov, 29, of Tampa, Florida, suspect in deadly NYC terror attack https://t.co/zof4fpEths pic.twitter.com/Oq0Trli4UG — CBS News (@CBSNews) October 31, 2017

По данным источника CNN в силовых структурах, в грузовике была найдена записка на английском, в которой говорится о том, что теракт совершен во имя «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России. – Esquire).

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и президент США Дональд Трамп назвали случившееся терактом. Трамп в своем твиттере сообщил, что дал поручение министерству национальной безопасности разработать «экстремальную» программу досмотра иностранцев. «Мы не должны позволить ИГ вернуться или войти в нашу страну после нашей победы над ним на Ближнем Востоке и где бы то ни было еще. Хватит!», – написал он.

Это самый крупный теракт в Нью-Йорке со времен атаки на башни-близнецы 11 сентября. В последний раз террористы атаковали Нью-Йорк 17 сентября 2016 года – тогда в Нью-Йорке и Нью-Джерси были взорваны две бомбы, пострадали в общей сложности 29 человек.