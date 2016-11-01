Гид по подаркам

В преддверии праздников Esquire подобрал подарки для мужчин разных возрастных категорий на все случаи жизни.
Мужчинам Супермужчинам
Кроссовки Nike Air Zoom Legend Для тех, кто ценит классику, но готов экспериментировать – новый шедевр от Рикардо Тиши. Высокие черные кроссовки, похожие на челси, с яркой радужной подошвой, не останутся незамеченными. Цена: $350 Двусторонний жилет Massimo Dutti Можно носить поверх теплых свитеров или, наоборот, под пальто или курткой.
То, что нужно для промозглой зимы. Цена: 5 990 руб. Сумка BMW Duffle Для активных и молодых, для тех, кто готов выделить на спортзал хотя бы 3 дня в неделю. В сумке BMW Duffle поместится все необходимое спортивное снаряжение. Цена: 8 990 руб. Шапка-ушанка Penfield Для тех, кто проводит много времени на улице и дорожит своей головой. Американская марка Penfield делает одежду для непредсказуемой погоды и больше всего известна своими теплыми курками и пуховиками. Цена: 3 690 руб. Набор для бритья Harry’s Набирающая обороты калифорнийская компания пытается бросить вызов гиганту Gillette. Для тех, кто не хочет переплачивать за качественное и комфортное бритье. Цена: $30 Термокружка BMW M Термокружка из нержавеющей стали поможет сохранить кофе в дороге теплым и прекрасно впишется в салон нового BMW. Цена: 1 990 руб. Наушники Beats by Dr. Dre Высокую стоимость наушников оправдывает отличное качество звука и шнур, который не нужно постоянно распутывать. Цена: 7 990 руб. Фитнес-браслет Fitbit Charge 2 Для тех, кто привык прислушиваться к себе. Fitbit Charge 2 посчитает ваши шаги, пульс, оценит качество сна и даже разбудит. Цена: $150 Кошелек BMW Для тех, кто ценит качество и умеет считать деньги. Не уступает в практичности кошелькам от брендов, специализирующихся на аксессуарах. Цена: 7 090 руб.
Кашемировый шарф Burberry Классика, которая будет прекрасно смотреться с любой вещью в гардеробе. Подойдет и для неё. Цена: $435 Набор ручек BMW Iconic В комплекте две массивные ручки – перьевая и шариковая, с гравировкой и отделкой родием. Для настоящих ценителей BMW. Цена: 17 490 руб. Водолазка из шерсти Boss Для тех, кто следит за трендами и кто готов сменить рубашку. Строгая классика. Цена: 14 500 руб. Baume&Mercier Clifton – 10104 Для тех, кто ценит время и швейцарскую точность. Цена: $7500 Детский автомобиль BMW Baby Racer III Для благоразумных родителей. Вашему ребенку рано садиться настоящий BMW? Ограничьтесь детским Baby Racer III. Цена: 7 990 руб. Antinori Tignanello Toscana IGT 2012 Для тех, кто любит Италию и знает, в чем на самом деле истина. Цена: 10 000 руб. Перчатки Hestra Для тех, кто не готов выбирать между практичностью и элегантностью. Перчатки из мягкой оленьей кожи с теплой подкладкой из овечьей шерсти согреют даже в русскую зиму. Цена: 7 290 руб. Дорожная сумка Bottega Veneta Для деловых и занятых. С дорожной сумкой Bottega Veneta короткие поездки и командировки будут значительно приятнее. Цена: 154 500 руб.