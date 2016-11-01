Журнал Esquire
Истории
Правила жизни
Вещи
Фотографии
Журнал
Гид по подаркам
В преддверии праздников Esquire подобрал подарки для мужчин разных возрастных категорий на все случаи жизни.
Мужчинам
Супермужчинам
Кроссовки Nike Air Zoom Legend
Для тех, кто ценит классику, но готов экспериментировать – новый шедевр от Рикардо Тиши. Высокие черные кроссовки, похожие на челси, с яркой радужной подошвой, не останутся незамеченными.
Цена: $350
Двусторонний жилет Massimo Dutti
Можно носить поверх теплых свитеров или, наоборот, под пальто или курткой.
То, что нужно для промозглой зимы.
Цена: 5 990 руб.
Сумка BMW Duffle
Для активных и молодых, для тех, кто готов выделить на спортзал хотя бы 3 дня в неделю. В сумке BMW Duffle поместится все необходимое спортивное снаряжение.
Цена: 8 990 руб.
Шапка-ушанка Penfield
Для тех, кто проводит много времени на улице и дорожит своей головой. Американская марка Penfield делает одежду для непредсказуемой погоды и больше всего известна своими теплыми курками и пуховиками.
Цена: 3 690 руб.
Набор для бритья Harry’s
Набирающая обороты калифорнийская компания пытается бросить вызов гиганту Gillette. Для тех, кто не хочет переплачивать за качественное и комфортное бритье.
Цена: $30
Термокружка BMW M
Термокружка из нержавеющей стали поможет сохранить кофе в дороге теплым и прекрасно впишется в салон нового BMW.
Цена: 1 990 руб.
Наушники Beats by Dr. Dre
Высокую стоимость наушников оправдывает отличное качество звука и шнур, который не нужно постоянно распутывать.
Цена: 7 990 руб.
Фитнес-браслет Fitbit Charge 2
Для тех, кто привык прислушиваться к себе. Fitbit Charge 2 посчитает ваши шаги, пульс, оценит качество сна и даже разбудит.
Цена: $150
Кошелек BMW
Для тех, кто ценит качество и умеет считать деньги. Не уступает в практичности кошелькам от брендов, специализирующихся на аксессуарах.
Цена: 7 090 руб.
Кашемировый шарф Burberry
Классика, которая будет прекрасно смотреться с любой вещью в гардеробе. Подойдет и для неё.
Цена: $435
Набор ручек BMW Iconic
В комплекте две массивные ручки – перьевая и шариковая, с гравировкой и отделкой родием. Для настоящих ценителей BMW.
Цена: 17 490 руб.
Водолазка из шерсти Boss
Для тех, кто следит за трендами и кто готов сменить рубашку. Строгая классика.
Цена: 14 500 руб.
Baume&Mercier Clifton – 10104
Для тех, кто ценит время и швейцарскую точность.
Цена: $7500
Детский автомобиль BMW Baby Racer III
Для благоразумных родителей. Вашему ребенку рано садиться настоящий BMW? Ограничьтесь детским Baby Racer III.
Цена: 7 990 руб.
Antinori Tignanello Toscana IGT 2012
Для тех, кто любит Италию и знает, в чем на самом деле истина.
Цена: 10 000 руб.
Перчатки Hestra
Для тех, кто не готов выбирать между практичностью и элегантностью. Перчатки из мягкой оленьей кожи с теплой подкладкой из овечьей шерсти согреют даже в русскую зиму.
Цена: 7 290 руб.
Дорожная сумка Bottega Veneta
Для деловых и занятых. С дорожной сумкой Bottega Veneta короткие поездки и командировки будут значительно приятнее.
Цена: 154 500 руб.
ИСТОРИИ
ПРАВИЛА ЖИЗНИ
ВЕЩИ
ФОТОГРАФИИ
ЖУРНАЛ
Письмо в редакцию
RSS
Подписка
18+
© 2005—2016, ООО «Фэшн Пресс».
Все права защищены.