Журналисты обвиняют продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах к молодым актрисам на протяжении 30 лет

Издание The New York Times опубликовало скандальную статью, посвященную одной из самых влиятельных персон современного кинематографа – продюсеру Харви Вайнштейну. Отметим, что вместе со своим братом Вайнштейн работал над такими фильмами, как «Криминальное чтиво», «Умница Уилл Хантинг», «Властелин колец» и многими другими.

Как утверждают журналисты The New York Times, на протяжении 30 лет кинопродюсер домогался до начинающих актрис, в числе которых Эшли Джадд («Прирожденные убийцы») и Роуз Макгоуэн («Зачарованные», «Планета страха») и сотрудниц собственных компаний Miramax Films и Weinstein Company. В качестве доказательств издание приводит слова бывших жен Вайнштейна и нынешних работников его предприятий, большая часть которых пожелала сохранить анонимность. Собеседники NYT сообщают, что продюсер приглашал девушек в номер отеля, где будучи нагим или в халате предлагал сделать себе массаж или понаблюдать за тем, как он принимает душ. В знак благодарности Вайштейн обещал девушкам посодействовать в развитии карьеры. В противном случае он угрожал навсегда закрыть дорогу в Голливуд для своей жертвы.

Также NYT сообщает, что Харви Вайнштейн заключил минимум с тремя девушками соглашение о молчании, за что выплатил компенсации в размере от $80 тыс. до $150 тыс. Сотрудники Miramax Films и Weinstein Company сообщили журналистам, что давно знают о подобном поведении босса, однако хранили молчание в страхе потерять престижную позицию.



Kristina Bumphrey / REX / Fotodom

Харви Вайнштейн прокомментировал обвинение: «Я признаю, что мое обращение с коллегами в прошлом принесло им много боли, и искренне сожалею об этом. Хоть я и стараюсь стать лучше, я знаю, что впереди еще долгий путь».

Однако его адвокат Лиза Блум заявила, что несмотря на признание продюсером некоторых ошибок, он не совершил ничего противозаконного и потому «отрицает многие обвинения как очевидно ложные».

Издание также опубликовало публичное обращение магната: он рассказал о многолетней борьбе с собственными демонами, извинялся перед каждым сотрудником, которого он обидел и сослался на недопонимание между ним и девушками, обусловленное разницей в возрасте и культурным восприятием.

«Я рос в 60-70-хх, когда правила поведения на рабочем месте были другими. Я уважаю женщин и сожалею о произошедшем», – написал он. Вайнштейн также объявил о решении на время отойти от дел и оставить управление Weinstein Company брату Бобу, чтобы со всем этим разобраться.

После этого магнат обратился в суд с иском на $50 миллионов в сторону The New York Times.

«Статья опирается в основном на слухи и ложные отчеты, очевидно украденные из личных дел сотрудников. Мы отправили журналистам факты и доказательства, но они проигнорировали это и поспешили публиковать материал. Мы готовим иск. Все поступления будут пожертвованы в организации по защите прав женщин», – рассказал нанятый Вайнштейном адвокат Чарльз Харпер.

Отметим, что именно Харпер в прошлом году представлял интересы рестлера Халка Хогана, отсудив у интернет-издания Gawker $140 миллионов за публикацию домашнего секс-видео спортсмена. Это привело к закрытию Gawker.

Иск может стать для The New York Times одним из самых крупных в истории газеты.