10 городских арт-объектов

1. ЛУИЗ БУРЖУА (1911-2010) – американский скульптор, стала первой женщиной-художницей в истории, чья ретроспектива прошла в нью-йоркском МоМА. Цикл «Пауки» художница начала в 1994 году, они объездили почти все самые влиятельные музеи современного искусства. Паучиха, хищная, мудрая, уязвимая и добрая одновременно, – образ матери Луиз Буржуа.

2. УРС ФИШЕР (р. 1973) – швейцарский художник, чья персональная выставка прошла недавно в московском «Гараже». В 2005 году сшил гигантского мишку Тедди по образу и подобию своей любимой детской игрушки и с помощью технологии 3D-печати создал скульптурную серию «Без названия (Лампа/ Медведь)». После экспонирования в Нью-Йорке эта работа была куплена на аукционе Christie’s за $7 млн.

3. Скандинавский дуэт ЭЛМГРИН (р. 1961) и ДРАГСЕТ (р. 1969) работает в области дизайна и скульптуры с 1995 года. Фигура No101 из серии «Слабые конструкции» была установлена в Лондоне на Трафальгарской площади – у малыша на игрушечной лошадке пока нет истории подвига, лишь вера в то, что он будет совершен.

4. АНИШ КАПУР (р. 1954) – британский скульптор. Зеркальная скульптура «Облачные врата» («Боб») была установлена в Миллениум-парке Чикаго в 2006 году. Сегодня она считается городским символом и является одним из самых дорогих в производстве паблик-арт-объектов в мире.

5. РОБЕРТ ИНДИАНА (р. 1928) – американский художник, представитель движения поп-арт. В 1965 году разработал дизайн рождественской открытки для МоМА с яркой объемной надписью LOVE. Она стала фирменным знаком Индианы, а объект установлен в центре Нью-Йорка. На его фоне туристы любят фотографироваться, можно даже залезть внутрь LOVE, это разрешено.

6. ДЖЕФФ КУНС (р. 1955) – американский художник, самый дорогой из ныне живущих. «Собака из воздушных шаров (Желтая)» относится к серии инсталляций «Праздник», над которой Кунс работает с 1993 года. По словам художника, воздушные шары – это все мы: мы дышим, сияем и наполняемся оптимизмом, а выдыхая, – сдуваемся, и это подобно смерти.

7. ЭНТОНИ ГОРМЛИ (р. 1950) – скульптор, один из самых влиятельных художников Великобритании. Серия монументальных бронзовых скульптур «Точка невозврата» была создана им в 2012 году и экспонировалась в городских ландшафтах Гонконга, Лондона, Нью-Йорка и Сан-Паулу. Многие зрители посчитали, что автор запечатлел в этом цикле самоубийц, но интерпретация художника более оптимистична: посмотреть вокруг и отвлечься от суеты.

8. ХРИСТО (р. 1935) и ЖАН-КЛОД (1936-2009) считаются самой известной в мире супружеской парой художников, они работали в сфере лэнд-арта. Инсталляция «Ворота» была установлена в Центральном парке Нью-Йорка в 2005 году. На ее создание художники потратили 26 лет своей творческой карьеры и более $20 млн из личного бюджета.

9. СЕРГЕЙ БРАТКОВ (р. 1960) – художник, выигравший престижную премию «Инновация» в 2009 году. Световая инсталляция с фразой Юрия Гагарина «Из ресторанов в космос не летают» появилась на Берсеневской набережной в Москве в 2013 году и вызвала бурную реакцию соцсетей и зрителей.