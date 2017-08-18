Тизер совместного проекта ODYSSEY и Esquire

Миссия ODYSSEY - объединить единомышленников: тех, кто только начинает интересоваться фотографией, тех, кто считает ее своим хобби, профессионалов, не проводящих без камеры в руках ни дня и, наконец, всех, кто живет путешествиями.

Первый тизер совместного специального проекта ODYSSEY и Esquire о тех, кто не боится писать свою собственную историю, свою Одиссею.

ODYSSEY — площадка, объединяющая под одной крышей магазин фототехники, студию, бюро печати и обрамления, а также корнер одежды и аксессуаров известных lifestyle-брендов. (ГУМ, 3-й этаж, 3-я линия)