Пон Чжун Хо о работе с Тильдой Суинтон: «Она заряжает «ядерной энергией»

Семь лет назад Пон Чжун Хо, один из самых прославленных режиссеров Южной Кореи, ехал по улицам Сеула, когда в его голове неожиданно возник образ: это было животное, в четыре раза больше обычного, очень замкнутое, чей размер никак не соответствовал его уязвимой натуре. Это создание станет основой его последнего фильма «Окча» на Netflix, научно-фантастической сатиры, тон и содержание которой напоминает фильм «Сквозь снег» 2013 года.

Тильда Суинтон, Джейк Джилленхол, Пол Дано и Стивен Йон снялись в фильме, который рассказывает историю огромной свиньи Окчи. Животное создал гигант агрохимической промышленности, чтобы спасти мир от голода. Таких поросят выращивают заботливые фермеры, которые думают, что делают это для конкурса на самую большую свинью. Окча – любимица дочки фермера, которой предстоит преодолеть кучу серьезных передряг, чтобы не дать пустить Окчу на бекон.

Так что же, заставит ли вас «Окча» отказаться от свиных отбивных навеки? Пон, будучи пескетарианцем (образ жизни, заключающийся в отказе от употребления в пищу мяса теплокровных. – Esquire) уверяет, что у него не было намерения сделать зрителей веганами. Однако он признает, что в фильме есть политическая подоплека. «Потребление в пищу животных не кажется мне чем-то плохим, – говорит он. Но то, как именно мы потребляем животных сегодня, это массовое производство, я сомневаюсь в правильности этого». Пон считает «Окчу», написанную совместно с Джоном Ронсоном (автором книги «Психопат-тест») своей первой любовной историей, но фильм также в гротескной форме показывает капиталистические устои как абсолютно абсурдные.

Вновь объединившись с режиссером «Сквозь снега», Тильда Суинтон в новом фильме представляет собой воплощение капитализма. Актриса играет Люси Мирандо – главу корпорации, которая запустила проект супер-свиней, сумасшедшую женщину-нарцисса, ставящую бизнес и PR-интересы превыше всего.

Пон называет актрису своей музой: «Мы общаемся в Skype. Мы переписываемся. Она приезжает в Сеул, как только может, а я часто езжу к ней в Шотландию. Она просто источник энергии. Находясь рядом с ней, я получаю ядерный заряд энергии». Создатель фильма приписывает ей помощь в создании мира «Окчи»: «Тильда присоединилась к проекту «Сквозь снег», когда сценарий уже был дописан. В «Окче» было по-другому, это был постоянный обмен идеями».

Еще в процессе простпродакшена у Пона случилась трагедия – умер его отец. «Окча станет первым из моих фильмов, которые отец никогда не посмотрит», – говорит режиссер. Я думал о том, чтобы показать ему фильм, пока мы еще работали над ним, но не сделал этого. Мне казалось, он еще может полностью вылечиться».

Пон отметил, что его отец умер в 85 лет – почти в том же возрасте, что и Альфред Хичкок – и что он похож на мастера саспенса. Это трогательный факт, потому что в ответ на вопрос, к кому он обращается за творческим советом, Пон называет имена трех режиссеров (все они уже умерли): это японец Сехэй Имамура, кореец Ким Ки Йон и сам Хичкок.

«Когда я решаю какую-то творческую задачу, иногда я задаю вопросы и делаю вид, что слышу ответы этих трех мастеров кино, – объясняет он. И когда я снимаю фильмы за границей, у меня всегда с собой книги Хичкока. Они как счастливые талисманы, с ними я чувствую себя защищенным».