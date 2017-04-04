Капитан Фантастик

«ГРАВИТАЦИЯ». 2013 год, режиссер Альфонсо Куарон

«В этом фильме главное — виды, и они из разряда „лучше один раз увидеть“. Матчасти здесь практически никакой. Шаттл, например, никогда 42 дня не летал, как тут говорят. А вести в открытом космосе такие шутливые разговоры с Хьюстоном, как делает Джордж Клуни, просто смешно: работа напряженная, и все переговоры — только по делу. Мне не понятно, что это за ранец, с помощью которого Клуни летит с такой большой скоростью в космосе. Это из области фантастики. У американских астронавтов есть ранец — SAFER, и он предназначен только для экстренных случаев. Ни у одного из членов экипажа (по фильму) такого „сейфера“ нет. И, конечно, просто так летать вокруг станции, слушать музыку и при этом вести разговоры ни о чем никто себе не позволит. „Русский спутник попал под ракетный обстрел, в результате образовалось облако из обломков, которое летит в сторону МКС“. Опять у них русские — идиоты! Под ракетный обстрел кого и чего? Такого не бывает: если спутник-шпион подстрелят и выведут с орбиты, он сгорит в плотных слоях атмосферы. Засорять космос никто не будет. Катастрофа такого масштаба, как в фильме, в принципе невозможна. Но если б я не был профи, меня бы сам сюжет потряс: люди в такой сложной ситуации борются за жизнь. Летят черт знает куда. После этого в космос все-таки хочется. МКС тут, правда, стерли с лица Земли. Жалко. Я когда выхожу в открытый космос и смотрю на станцию, испытываю гордость за человечество. Что создали, чем управляют! Вот сейчас Клуни в воображении Сандры Буллок залетит в космический аппарат и водку найдет. Это нонсенс, алкоголь на борт никто не может взять. Герой Джорджа Клуни пьет из горла. Но в невесомости ведь не просто так: перевернул бутылку и выпил. Как пить из бутылки в космосе? Надо раскрутить и по донышку — быньк! Иначе не вылетит».

«МАРСИАНИН». 2015 год, режиссер Ридли Скотт

«Бедный Мэтт Деймон, где его только ни забывали! Что мне не нравится в этом фильме: опять нет русских. Даже немец есть. Я могу понять, когда спонсоры картины — китайские и американские компании. Но немец же есть! „Аполлон-13“ к кому обращается за помощью? К русским. Здесь нас даже близко не подпустили. В самом начале фильма экипаж настигает пылевая буря, и сильный ветер разрушает все. В действительности на Марсе атмосфера разрежена, и местная буря не причинит таких повреждений, как в фильме. Зато молнии на Марсе действительно бывают. Я бы туда никогда не полетел с билетом в один конец. Всегда хочется вернуться в привычную среду обитания, посмотреть, как растут дети. Сейчас есть огромные риски при полете: как минимум радиация. В фильме мы замечаем камеры Sony — это явный продакт-плейсмент. Посмотрев „Марсианина“, можно сделать один вывод: серая изолента и картофель — самое важное, что помогает выжить на Марсе. Такую ленту — kapton tape — мы используем. Дэймон залепит ею шлем, чтобы небыло разгерметизации. На Земле говорят, что нет ни одной проблемы, которую нельзя решить, если у тебя есть серая изолента. В космосе болеют иногда. Потому что везде кондиционирование. Там же нет естественной вентиляции. Побегал на дорожке, подлетел к иллюминатору — и все, прохватывает простуда. Медикаментов на МКС много. У американцев есть даже хирургические инструменты, и можно небольшие операции делать».

«ПРИБЫТИЕ».

2016 год, режиссер Дени Вильнев

«Опять Россия — агрессор. Из 12 стран, куда приземлились пришельцы, только мы, Китай и Пакистан при первой встрече с ними готовы пустить в ход оружие. Войну может остановить только умная американка в исполнении Эми Адамс, которая в течение всего фильма разгадывает инопланетный язык. Но для меня неожиданно, что главный герой очередного фильма про космос — женщина-лингвист. И проблему будут решать на уровне интеллекта. Наверное, многие понимают, что большинство проблем в современном мире — от того, что люди не слышат друг друга и теряют способность договариваться. С коллегами-космонавтами в этом смысле мой контакт был куда более успешным. На МКС мы слышим друг друга, по-другому просто невозможно, потому что от каждого из нас зависят как минимум национальные научные программы, а как максимум — жизни. Когда я в космосе смотрю в иллюминатор, я сам себя чувствую инопланетянином, вновь прибывшим существом, но когда я отворачиваюсь от Земли, у меня появляется чувство, что я не один. Жизнь я искал бы в воде, безусловно. Это же установленный факт, что в миллионах галактик есть планеты, и в этом огромном кластере миров, конечно, есть жизнь — есть же еще и вода, и воздух. Если бы я встретил инопланетянина, спросил бы его: „Для чего все это?“ Разве только ради воспроизведения себе подобных? Кто мы? Откуда мы? Об этом я бы с удовольствием побеседовал с пришельцем».

«ИНТЕРСТЕЛЛАР».

2014 год, режиссер Кристофер Нолан

«Этот фильм — награда для тех, кто увлекается физикой и астрономией! Тут же используют пространственно-временной туннель, чтобы перелететь в другую планетную систему. Ученые знают, что такое черные дыры. Но хочется надеяться, что в космосе есть еще какой-то портал, через который можно путешествовать в пяти измерениях. Хотя, может, лучше использовать фотонный двигатель, о котором так много пишут. С точки зрения современных знаний, попав в черную дыру, выжить — а тем более выбраться из нее — нет никаких шансов. А вот процесс старения, когда замедляется время, показан точно. Есть подтверждения теории относительности, согласно которой космонавты, летящие в кораблях со скоростью, близкой к скорости света, замедляют время».

«В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ».

1999 год, режиссер Дин Паризо

«Это первый фильм, что я посмотрел на орбите. Тут герои некогда популярной картины про космос ездят по городам и весям на встречи с фанатами. Комедия. Без шуток в космосе тяжело. Мы все время друг над другом подтруниваем. Не хочется об этом говорить, а то еще ордена лишат, но мы, например, разыгрывая нашего коллегу, съедали его обед, который он постоянно забывал в микроволновке». ≠