Как прошел совместный вечер Esquire и Omega

20 ноября бутик Omega на Кузнецком мосту на один день превратился в литературный салон – швейцарский бренд совместно с журналом Esquire собрал друзей и партнеров на чтения, чтобы отметить выход новой коллекции Seamaster Aqua Terra.

Вечер начался с приветственного слова главного редактора Esquire Сергея Минаева и представителя бренда Omega Александры Лутц, после чего гости перешли к дегустации вина, которая, безусловно, помогла настроиться должным образом на следующий этап мероприятия – чтение отрывка из романа «Наоборот» Жориса Карла Гюисманса в исполнении актрисы и друга марки Omega Виктории Исаковой.

На мероприятии подавали блюда, разработанные шефами ресторана Peshi специально по случаю. Кроме того, каждый гость мог выиграть подарки от Omega – единственным условием было приятно провести вечер и отметить на специальной карточке свои ощущения от знакомства с новой коллекцией, а именно выбрать одну из пяти ассоциаций: бесконечность, гармония, чистота, мастерство и инновации и роскошь.

В конце мероприятия Виктория Искова выбрала амбассадоров каждого «ощущения» и вручила им подарки.

Мероприятие посетили Моника Радикати, Максим Диденко, Владимир Варнава, Владимир Жолобов, Андрей Богданов и другие.

Александра Клименко и Александра Лутц, Omega

Моника Радикати

Виктория Исакова, актриса и друг марки OMEGA

Сергей Минаев и Максим Диденко

Лапинский Владимир и Удодов Алексей, «Авиакомпания Меридиан»

Издатель Esquire Екатерина Крылова и Валерия Чекалкина

Режисер Максим Диденко и хореограф, танцор Владимир Варнава