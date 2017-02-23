Синдром Ди Каприо

Интерес к «Оскару» стремительно падает. Для сравнения: в 2014 году трансляцию церемонии посмотрели около 43 млн человек, а в 2016-ом — уже около 34 млн. В этом году, по всей видимости, ситуация не изменится: опросы показали, что большинство американцев не могут назвать ни один из девяти фильмов, претендующих на звание лучшей картины.

Положение дел не улучшил Леонардо Ди Каприо, который в прошлом году получил долгожданную статуэтку и убил самую яркую кинематографическую интригу XXI века. Заменителя мема про «Оскар» и Лео с тех пор не появилось, поэтому в преддверии очередной оскаровской буффонады Esquire вспоминает живых кинодеятелей, которых академики постоянно номинируют, но упорно не награждают.

Гленн Клоуз

«Таинственный Альберт Ноббс» (2011)

Ветерану кинематографа Гленн Клоуз не могут вручить «Оскар» с 1983 года (Ди Каприо со своим оскаровским проклятием еще учился в школе). У нее шесть номинаций, причем почти все пришлись на 80-е. Клоуз номинировали чуть ли не ежегодно: 1983 — «По Гарпу»; 1984 — «Большое разочарование»; 1985 — «Самородок»; 1988 — «Роковое влечение»; 1989 — «Опасные связи».

В 2012 году после длительного затишья последовала номинация за «Таинственного Альберта Ноббса». И вроде бы звезды сошлись: прославленная актриса, шестая попытка, роль женщины, вынужденной в XIX веке притворяться мужчиной, — но в итоге свой третий «Оскар» праздновала Мэрил Стрип.

В связи с этим стоит вспомнить коллег Гленн Клоуз, тоже ветеранов кинематографа — Альберта Финни и Эда Харриса. У первого пять номинаций и последняя в 2001 году, у второго четыре номинации и последняя в 2003 году.

Эми Адамс

«Прибытие»

Эми Адамс все больше напоминает женский аналог Ди Каприо. Они примерно одного возраста, оба считаются талантливейшими актерами своего поколения и играют мощные драматические роли. И если Ди Каприо выиграл «Оскар» с пятого раза, то Адамс пошла дальше — у нее уже пять номинаций без побед.

В этом году ожидалась шестая, причем у актрисы было в активе не один, а сразу два фильма, за которые ее могли отметить: «Прибытие» и «Под покровом ночи». Номинации не случилось — да и зачем, если «Оскар» все достанется Эмме Стоун за роль в «Ла-Ла Ленде»?

К слову, Ди Каприо и Адамс играли романтическую пару в «Поймай меня, если сможешь» (в контексте «Оскара» название ленты приобретает особый смысл).

Мишель Уильямс

«Манчестер у моря»

Она играла и нелюбимую мужем-гомосексуалистом домохозяйку (первая номинация, «Горбатая гора»), и страдающую от кризиса отношений женщину (вторая номинация, «Валентинка»), и Мэрилин Монро (третья номинация, «7 дней и ночей с Мэрилин»). В «Манчестере у моря» Уильямс исполняет едва ли не самую трагичную роль в карьере. И зарабатывает четвертую бесперспективную номинацию. Скорее всего, «Оскар» уйдет Виоле Дэвис за «Ограды».

Но ничего, у Мишель все впереди — она пытается выиграть «Оскар» всего 11 лет (другому номинанту 2017 года Джеффу Бриджесу, например, понадобилось пять попыток и 38 лет).

Аннет Беннинг

«Детки в порядке»

У Аннет Беннинг четыре номинации. Первая была 26 лет назад за роль в «Кидалах», последняя — шесть лет назад («Детки в порядке»). За это время она успела сыграть актрису (академики любят фильмы про Голливуд, кино, актеров) и лесбиянку (академики любят фильмы про секс-меньшинства).

В половине случаев актриса проигрывала Хилари Суонк, она младше Беннинг на 16 лет и у нее две победы из двух номинаций. Впервые актрисы соревновались в 2000 году. У Беннинг тогда была вторая номинация на «Оскар» и приз Гильдии актеров.

Как правило, гильдия в своих прогнозах не ошибается: в XXI веке лишь пять актрис вслед за призом гильдии не получали «Оскар» в категории «лучшая женская роль». Для четырех из них это не особо обидно: Мэрил Стрип и Джули Кристи к тому моменту уже были лауреатками «Оскара», Рене Зеллвегер получила его год спустя, а Виола Дэвис получит в этом. Не при делах только Беннинг.

В 2017 году ожидается экранизация чеховской «Чайки», где у Беннинг партия Ирины Аркадиной — а это роль вполне себе оскаровского разлива.

Кстати, в 2011 году Беннинг соперничала как раз с Мишель Уильямс (при полном отсутствии интриги «Оскар» ушел Натали Портман). С Гленн Клоуз Беннинг роднят роль маркизы де Мертей в разных экранизациях «Опасных связей» и режиссер Стивен Фрирз, который поочередно привел актрис к номинациям на «Оскар».

Роджер Дикинс

Роджер Дикинс — один из самых почитаемых и востребованных операторов современности, любимый оператор братьев Коэн и Дени Вильнева. Он номинировался издевательские 13 раз.

Доходило и до абсурда. В 2008 году Дикинс выдвигался сразу за два фильма — «Старикам тут не место» и «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса». И все равно остался без «Оскара».

Майк Ли

Классик британского кинематографа Майк Ли («Обнаженная», «Тайны и ложь») имеет призы Берлинского, Каннского, Венецианского фестивалей, BAFTA, испанской «Гойи». И у него семь номинаций на «Оскар» — две режиссерские и пять сценарных. Тут справедливо вспомнить куда менее выдающегося британского постановщика Тома Хупера, удостоенного «Оскара» с первого же раза в 2011 году за «Король говорит».

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Список актеров с тремя номинациями заслуживает отдельной статьи. Хоакин Феникс, Марк Руффало, Джонни Депп, Лора Линни, Мишель Пфайффер, Сигурни Уивер и так далее.

Особые случаи — Итан Хоук, Брэдли Купер и Брэд Питт. У Хоука четыре номинации — две актерские и две сценарные. У Купера и Питта по три актерские номинации. У Купера также есть одна продюсерская номинация, у Питта — две продюсерские, одна из которых победная. В общем, если вы запутались, у Брэда Питта имеется «Оскар», но за продюсерскую деятельность.

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С другой стороны, этих людей хотя бы регулярно номинируют. Есть актеры, которых академики предпочитают не замечать вовсе. Скажем, Джейк Джилленхол. Первая и последняя номинация у него была в 2006 году за гей-драму «Горбатая гора» (роль скорее провокационная, нежели хорошая). За 10 лет Джилленхол из флегматичного скупого на эмоции юноши превратился в отличного актера. В его фильмографии уйма разнообразных прекрасно сыгранных персонажей (в «Пленницах», «Стрингере», «Левше», «Разрушении» и прочих фильмах). Для академиков же актера как будто не существует. Впору говорить о синдроме Джилленхола.