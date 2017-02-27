Лучшие моменты «Оскара»

В Лос-Анджелесе прошла 89-я церемония вручения наград премии «Оскар», главным событием которой стал конфуз вокруг номинации «за лучший фильм». Награду киноакадемии уже держали в руках продюсеры мюзикла «Ла-Ла Ленд», как стало известно, что произошла ошибка: статуэтка предназначалась создателям драмы «Лунный свет», а ведущему церемонии по ошибке передали не тот конверт. Пока организаторы премии пытаются понять, как это случилось, Esquire вспоминает еще пять самых запоминающихся моментов «Оскара» за всю историю существования премии.

1938 год: Элис Брейди и пропавшая статуэтка

Элис Брейди в фильме Stage Mother

Юбилейная десятая церемония запомнилась выходкой неизвестного авантюриста. Актриса Элис Брейди должна была получить статуэтку за «лучшую женскую роль второго плана», но не смогла присутствовать на церемонии, о чем стало известно уже во время награждения. На сцену вместо нее поднялся неизвестный мужчина, представившийся ее близким другом. Он не растерялся, произнес от имени актрисы благодарственную речь и был таков. Ни его, ни статуэтку больше нигде не видели. Стала ли награда украшением чьей-то коллекции или же колкой для орехов одного тщеславного и шустрого шутника – неизвестно.

1973 год: Марлон Брандо и индейцы

Свой второй «Оскар» Марлон Брандо должен был получить за роль Вито Корлеоне в «Крестном отце» Фрэнсиса Форда Копполы. Однако награде актер предпочел перформанс собственного сочинения. Вместо себя он отправил на церемонию молодую актрису Марию Круз. Одетая в национальную одежду племени индейцев Апачи, Круз поднялась на сцену и представилась именем Сачин Маленькое Перо. Она заявила, что Брандо отказывается получать награду, пока в Америке дискриминируют коренное население, а также зачитала его письмо, в котором актер обвинял Голливуд в создании «враждебного и глупого» образа индейцев на большом экране. В киноакадемии, впрочем, не обиделись – уже в следующем году Брандо был номинирован за «лучшую мужскую роль» за «Последнее танго в Париже».

1974 год: Голый фотограф

Сама академия считает 46-ю церемонию «самой запоминающейся за всю историю». Все из-за выходки фотографа и галериста Роберта Опеля – он прошел за кулисы премии как журналист, чтобы в самый ее разгар выбежать на сцену полностью обнаженным. Опель незамедлительно прославился: его приглашали на ТВ-шоу, а продюсер Ален Карр даже просил его повторить свой голый забег на вечеринке своего приятеля, советского артиста балета Рудольфа Нуриева. К слову, впоследствии пошли слухи, что выходка Опеля на «Оскаре» была заранее спланирована одним из продюсеров церемонии.

1999 год: Роберто Бениньи и долгая дорога к сцене

«Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи стала «лучшим фильмом на иностранном языке», а сам режиссер получил статуэтку за «лучшую мужскую роль». Итальянец отреагировал эмоционально: весь путь до сцены он проделал по спинкам кресел, попутно пожимая руки и не разу не потеряв равновесие.

2000 год - Трей Паркер и Мэтт Стоун в платьях

Самая издевательская выходка за всю историю церемонии осталась за мастерами жанра. Создатели мультсериала South Park Трей Паркер и Мэтт Стоун заявились на церемонию в женских платьях. Паркер спародировал наряд Дженнифер Лопес (зеленое платье Versace), а Стоун — образ Гвинет Пэлтроу на церемонии «Оскар» в 1999-м году. Аниматоры, по слухам, находились под воздействием ЛСД.